पति रात को खेत पर फसल की रखवाली की बात कहकर न‍िकला था।- (सांकेत‍िक तस्‍वीर)

हसनपुर, संवाद सहयोगी। पत्नी ने पति को प्रेमिका के साथ रंगरलियां मनाते हुए पकड़ लिया। इसके बाद पत्नी और प्रेमिका के बीच जमकर मारपीट हुई। बीच-बचाव करते हुए पति ने पत्नी की पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीड‍िया पर वायरल हो गया। हालांकि, वीडियो कुछ समय पहले बताया जा रहा है। प्रेम‍िका संग रंगरलियां मनाना पत‍ि को पड़ा भारी सूत्रों के मुताबिक, पति रात को खेत पर फसल की रखवाली करने गया था। खेत पर उसने मचान बना रखी है। मचान पर पति के साथ प्रेमिका के होने की भनक पत्नी को लग गई। वह रात में ही दोनों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए खेत पर पहुंच गई। इस दौरान मचान पर पति अपनी प्रेमिका के साथ रंगरलियां मना रहा था। पत्नी वहां पहुंचते ही मचान पर चढ़ गई। प्रेम‍िका और पत्नी के बीच जमकर हुई मारपीट प्रेमिका के बाल पकड़कर उसे सबक सिखाने लगी। इस दौरान प्रेमिका और पत्नी ने एक दूसरे के बाल पकड़कर जमकर मारपीट की। बीच बचाव करने में पति को पसीने छूट गए। अंत में पति ने पत्नी की पिटाई कर किसी तरह से प्रेमिका को छुड़ाया। उधर, शोर-शराबा सुनकर अन्य लोग भी वहां पहुंच गए। किसी युवक ने तीनों में मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीड‍िया पर वायरल कर द‍िया। सोशल मीड‍िया पर वायरल हुआ वीड‍ियो वीडियो आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव का बताया जा रहा है। गुरुवार को यह वीडियो सोशल मीड‍िया पर वायरल होने पर मामला पुलिस तक पहुंच गया। प्रभारी निरीक्षक वरुण कुमार का कहना है कि मचान पर मारपीट का वीडियो सामने आया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है।

Edited By: Vinay Saxena