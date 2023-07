यह मामला डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव नारंगपुर का है। यहां रहने वाले सुखदीप की शादी चार साल पहले मुरादाबाद के थाना मझौला के गांव रसूलपुर सुनवाती निवासी रोनू के साथ हुई थी। मायके वालों ने बेटी को काफी दान-दहेज देकर विदा किया था। ससुराल पहुंच कर रोनू कुछ दिन तो हंसी-खुशी रही लेकिन बाद में ससुरालवालों का रवैया बदल गया। उसके साथ मारपीट की जाने लगी।

पुल‍िस ने मह‍िला की तहरीर पर केस दर्ज कर ल‍िया है।

जोया, संवाद सूत्र। शादी के चार साल बाद मह‍िला ने अपने पत‍ि समेत छह लोगों के खि‍लाफ र‍िपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है क‍ि ससुरालवाले व‍िवाह‍िता पर मायके से दो लाख रुपए और कार लाकर देने की मांग कर रहे थे। जब उसने व‍िरोध क‍िया तो मारपीट की जाती थी। जब मांग पूरी नहीं हुई तो उसे घर से निकाल दिया। चार साल पहले हुई थी शादी यह मामला डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव नारंगपुर का है। यहां रहने वाले सुखदीप की शादी चार साल पहले मुरादाबाद के थाना मझौला के गांव रसूलपुर सुनवाती निवासी रोनू के साथ हुई थी। मायके वालों ने बेटी को काफी दान-दहेज देकर विदा किया था। ससुराल पहुंच कर रोनू कुछ दिन तो हंसी-खुशी रही, लेकिन बाद में ससुरालवालों का रवैया बदल गया। उसके साथ मारपीट की जाने लगी। आरोप है कि ससुराल वाले विवाहिता पर मायके से दो लाख रुपये व कार लाने का दबाव बनाते थे। Etah: दहेज में नहीं म‍िली कार तो मायके छोड़ गया जेठ, महिला ने फांसी लगाकर दे दी जान; आठ पर केस दर्ज मह‍िला से मारपीट कर घर से न‍िकाला 11 जुलाई को पीड़िता को मारपीट कर घर से निकाल दिया। वह मायके पहुंची और स्वजन को घटनाक्रम बताया। उसके बाद आकर डिडौली कोतवाली में तहरीर दी। सीओ सदर विजय कुमार राणा ने बताया कि इस मामले में पति सुखदीप के अलावा प्रकाशो, गौरव, पवन कुमार, रीता व पवन सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।

