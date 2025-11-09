Weather Update: यूपी के इस जिले में छाई घने कोहरे की चादर, हाईवे पर थम गई वाहनों की रफ्तार; बढ़ गई ठंडक
रविवार को गजरौला समेत पूरे जिले में घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। नेशनल हाईवे और संपर्क मार्गों पर दृश्यता कम होने से चालकों को परेशानी हुई। बस और ट्रेनें लेट होने से यात्रियों को असुविधा हुई। सुबह 8 बजे के बाद कोहरा छंटने पर स्थिति सामान्य हुई। कोहरे से मौसम में ठंडक बढ़ गई।
आसिफ अली पाशा, जागरण गजरौला। रविवार को भी जिले की फिजा में सुबह के समय घने कोहरे की चादर छाई रही। घना कोहरा छाने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे के चलते दृश्यता प्रभावित रही।
कोहरे ने हाईवे समेत संपर्क मार्गों पर थामी वाहनों की रफ्तार
नेशनल हाईवे से लेकर स्टेट हाईवे पर वाहन दिन में लाइट जलाकर रेंगते रहे। बस, ट्रेनें लेट होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रविवार को कोहरे के कारण गजरौला, हसनपुर मार्ग व नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे समेत सभी संपर्क मार्ग पर वाहनों की रफ्तार थमी रही। वाहन चालक कतार में लाइट जलाकर चलते दिखाई पड़े। दृश्यता कम होने के चलते वाहन चालक परेशान रहे। हालांकि सुबह 8 बजे के बाद उन्हें राहत मिली। कोहरा छंटने के बाद ही उनकी रफ्तार बढ़ सकी।
कोहरा छाने से मौसम में ठंडक
उधर कोहरा छाने से मौसम में ठंडक घुल गई है। लोगों को ठिठुरन का अहसास हुआ। अमरोहा, जोया व हसनपुर क्षेत्र में भी सुबह कोहरे की चादर छाई रही। दरअसल रात लगभग तीन बजे से कोहरा छाना शुरू हो गया था। जोकि धीरे धीरे बढ़ता रहा तथा सुबह लगभग आठ बजे तक रहा।
