सूर्यप्रताप सिंह गहरे पानी में चला गया तथा डूब गया था। हालांकि दोस्तों ने उसे बचाने का प्रयास किया था लेकिन सफलता नहीं मिली थी। शुक्रवार से ही स्वजन थाना पुलिस व गोताखोर छात्र को तलाश कर रहे थे। शनिवार लगभग 11 बजे गोताखोरों ने नदी से छात्र का शव बरामद कर लिया। बेटे की मौत से स्वजन में कोहराम मच गया।

Amroha News : दोस्‍तों के साथ नदी में नहाने गए छात्र की डूबकर मौत; बीए कर रहा था सूर्यप्रताप

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, जोया : गांगन नदी में दोस्तों के साथ नहाने गए छात्र का शव दूसरे दिन बरामद कर लिया गया। छात्र की मौत से स्वजन में कोहराम मचा हुआ है। कोतवाली डिडौली क्षेत्र के गांव वाजिदपुर में किसान शिवलाल सिंह का परिवार रहता है। उनके तीन बेटे व एक बेटी है। तीसरे नंबर का बेटा सूर्यप्रताप सिंह बीए का छात्र था। शुक्रवार दोपहर वह अपने दोस्तों के साथ थाना अमरोहा देहात क्षेत्र के गांव कचिया हसनपुर के जंगल में स्थित गांगन नदी में नहाने गया था। इस दौरान सूर्यप्रताप सिंह गहरे पानी में चला गया तथा डूब गया था। हालांकि दोस्तों ने उसे बचाने का प्रयास किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। शुक्रवार से ही स्वजन, थाना पुलिस व गोताखोर छात्र को तलाश कर रहे थे। शनिवार लगभग 11 बजे गोताखोरों ने नदी से छात्र का शव बरामद कर लिया। बेटे की मौत से स्वजन में कोहराम मच गया। प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र पुंडीर ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

Edited By: Mohammed Ammar