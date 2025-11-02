Language
    तिगरी गंगा मेले में मरीजों को मिलेगी ECG और एक्सरे की सुविधा, मोबाइल वैन मिली

    By Kunwar Pal Singh Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 04:58 PM (IST)

    तिगरी गंगा मेले में मरीजों के लिए ECG और एक्सरे की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मेले में मोबाइल वैन की व्यवस्था की गई है, जिसमें ये सुविधाएँ मौजूद रहेंगी। इससे दूर-दराज से आने वाले मरीजों को तत्काल जाँच और उपचार मिल सकेगा, जिससे उन्हें काफी सहूलियत होगी।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तिगरी गंगा मेले में मरीजों के इलाज के लिए दस वेड का अस्थाई अस्पताल बनाया गया है। जिसमें शिफ्टवार चिकित्सकों को तैनात किया गया है। वहीं मुरादाबाद के सिद्ध हास्पिटल की तरफ से मेले में मोबाइल वैन उपलब्ध कराई गई है। जिसमें मरीजों के त्वरित इलाज के लिए गंभीर मरीजों के एक्सरें व ईसीजी कराई जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    कार्तिक पूर्णिमा पांच नवंबर को है। जिसमें लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने-अपने परिवार के साथ पहुंच भी गए है। जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए दस बेड का अस्पताल बनाया है। जिसमें मरीजों के उपचार के लिए रोजाना दो शिफ्टों में शिफ्टवार चार-चार चिकित्सकों को तैनात किया है।

    मरीजों को मिलेगी जांच की सुविधा

    जिसमें मरीजों की सुभा जांचों की सुविधा रहेगी। सीएमओ डा. सत्यपाल सिंह ने बताया कि मुरादाबाद सिद्ध हास्पिटल की तरफ से भी तिगरी गंगा मेले में मरीजों के त्वरित उपचार के लिए एक मोबाइल वैन भी उपलब्ध कराई है, जो अस्थाई हास्पिटल के बराबर में रहेगी। जिसमें गंभीर मरीजों का त्वरित उपचार के लिए ईसीजी व एक्सरे कराया जाएगा। इसके बाद उनका उपचार किया जाएगा।

    तिगरी पीएचसी में गंभीर मरीजों के लिए ब्लड की व्यवस्था

    सीएमओ डा. सत्यपाल सिंह ने बताया मेले के दौरान सड़क हादसे होने की संभावना है। जिसके चलते समय से उपचार नहीं मिलने पर मरीजों की मृत्यु हो जाती है। लिहाजा गंभीर मरीजों की जान बचाने लिए तिगरी पीएचसी पर आर्थोपेडिक समेत चार विशेषज्ञ चिकित्सकों को तैनात किया गया है। जिसमें कोई एक्सीडेंट होने पर उसका तिगरी पीएचसी में इलाज कराया जाएगा। वहां खून चढ़ाने की भी व्यवस्था रहेगी। प्रर्याप्त मात्रा में ब्लड को गजरौला पीएचसी में रखा गया है।