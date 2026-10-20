तिगरी गंगा मेला 2026: भव्यता के लिए 18 समितियां गठित, 50 अफसरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, अमरोहा। राजकीय तिगरी गंगा मेला को भव्यता व दिव्यता के साथ कराने के लिए प्रशासन द्वारा तेजी के साथ तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मेला स्थल पर जमीन के चिह्नांकन की कार्रवाई चल रही है। मेला की सफलता की जिम्मेदारी 18 समितियों को सौंपी गई है। 50 अधिकारी और कर्मचारियों को समिति के अध्यक्ष व सहायक नामित किए गए हैं। सभी को मेला स्थल पर काम शुरू कराने के लिए कहा गया है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक तिगरी गंगा मेला की तैयारियां चल रही हैं। नवंबर माह की 24 तारीख को मुख्य स्नान है। जिस पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचने की संभावना है।मेला को संवारने और भव्य बनाने के लिए प्रशासन ने 18 समितियां गठित की गई हैं।

इसमें टेंट एवं फर्नीचर समिति, घाट, बैरिकेडिंग व बैरियर समिति, लेआउट अस्थायी मार्ग व टिन फेसिंग समिति, विद्युत व्यवस्था समिति, बाढ़ कटान व्यवस्था समिति, सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति, फूड हब समिति, पेयजल व्यवस्था समिति, शौचालय एवं साफ-सफाई व्यवस्था समिति, मेला क्षेत्र में लगने वाली दुकानों का आवंटन एवं शुल्क के लिए समिति की व्यवस्था शामिल है।

इनके अलावा, विकास व कृषि प्रदर्शनी व्यवस्था समिति, पंडाल एवं आवंटन समिति, खेल विकास समिति, टेबिल बुक बनाए जाने के अलावा सुरक्षा समिति, नेटवर्क समिति, मेला संपन्न होने के बाद मेला स्थल पर साफ-सफाई तथा स्मारिका लोगो एवं वेबसाइट व्यवस्था समिति शामिल हैं।