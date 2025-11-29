Language
    अमरोहा में शिक्षकों का गजब कमाल: मास्साब खा रहे बच्चों के हिस्से का मिड-डे मिल, CDO ने दिए सस्पेंड के ऑर्डर

    By Asif Ali Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 11:04 AM (IST)

    अमरोहा में सीडीओ के निरीक्षण में मिड-डे मील में घपलेबाजी का खुलासा हुआ। स्कूल में कम बच्चे होने के बावजूद रजिस्टर में अधिक बच्चों के लिए भोजन दर्शाया गया। सीडीओ ने प्रधानाध्यापक को निलंबित करने का आदेश दिया। उन्होंने अन्य स्कूलों का भी निरीक्षण किया और निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। आगामी सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए स्थल का भी निरीक्षण किया गया।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। जिले के बेसिक स्कूलों में मिड डे मिल में घपलेबाजी की जा रही है। तमाम स्कूलों में कम बच्चे होने के बाद भी अधिक बच्चे दर्शा कर मिड-डे मिल पकाने का दावा किया जा रहा है। शुक्रवार को यह मामला मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार मिश्र के औचक निरीक्षण में पकड़ में आया।

    सीडीओ को स्कूल में बच्चों की उपस्थिति कम मिली, अधिक का बना मिला मिड डे मील

    सीडीओ अश्विनी कुमार मिश्र स्कूलों के निर्माण कार्य बच्चों के शिक्षण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे थे। अचानक ही उन्होंने मिड-डे मिल का रजिस्ट्रर देखा तथा वहां मौजूद बच्चों की संख्या देखी। साथ ही तैयार किए गए मिड डे मिल का रिकॉर्ड खंगाला तो चौंक गए।

    स्कूल में मात्र 69 बच्चे मौजूद थे, जबकि रजिस्टर में 100 बच्चों का मिड डे मिल तैयार करने की प्रवृष्टि दर्ज थी। लिहाजा उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बेसिक शिक्षाधिकारी को प्रधानाध्यापक को निलंबित करने का निर्देश दिया है। साथ ही शैक्षिक गुणवत्ता खराब होने पर उन्होंने सहायक अध्यापिका को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने का निर्देश भी दिया है।

    रजिस्टर में भी फर्जी अंकन की संख्या, प्रधानाध्यापक को निलंबित करने के निर्देश

    जिले में 1266 बेसिक तथा 352 माध्यमिक स्कूल हैं। माध्यमिक स्कूलों में 33 सहायता प्राप्त व 25 सरकारी स्कूल ऐसे शामिल हैं जहां कक्षा 8 तक के बच्चों को मिड डे मिल दिया जाता है। बेसिक स्कूलों में एक लाख दो हजार बच्चे हैं। अगर कन्वर्जन कास्ट की बात करें तो बेसिक स्कूल में प्रति बच्चा 6.78 रुपये तथा माध्यमिक स्कूलों में 10.17 रुपये प्रति बच्चा का खर्च आता है। जिले में मिड डे मिल में बड़ा खेल चल रहा है। जिसका खुलासा शुक्रवार को सीडीओ के औचक निरीक्षण में सामने आया।

    सामग्री की गुणवत्ता को भी परखा

    दोपहर करीब ढाई बजे सीडीओ अपने साथ डीएसटीओ पुनीत कुमार को लेकर सीएम कंपोजिट विद्यालय शेखूपुर झकड़ी पहुंच गए। यहां उनको चार कमरों, शिक्षक कक्ष, शौचालय, भोजन कक्ष का निर्माण छत स्तर तक पूरा मिला। फर्श एवं फिनिसिंग कार्य अभी बाकी है। इस बीच उन्होंने सामग्री की गुणवत्ता को भी परखा। इसके बाद कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि उपभोग प्रमाण पत्र बीएसए को प्रेषित कर दूसरी किस्त की मांग की जाए।

    एमडीएम का रजिस्टर देखा

    कंपोजिट विद्यालय में उन्होंने निपुण शिक्षा का आंकलन करने के लिए छात्र छात्राओं से सवाल किए लेकिन, वह उत्तर नहीं दे पाए। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई और बीएसए को सहायक अध्यापिका कंचन त्यागी को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के लिए निेर्देशित किया। मिड डे मील रजिस्टर के अवलोकन में उन्होंने पाया कि कुल 100 बच्चे उपस्थित दिखाए गए परंतु मौके पर 69 ही मिले। इससे स्पष्ट हो गया कि प्रधानाध्यापक सत्यवीर सिंह द्वारा 31 बच्चों का मिड डे मील फर्जी अंकन किया जा रहा है।

    सीडीओ ने प्रधानाध्यापक को निलंबित करने के निर्देश बीएसए को दिए। इसके बाद उन्होंने निर्माणाधीन सीएम कंपोजिट विद्यालय करनपुर सकतपुर का निरीक्षण किया। यह विद्यालय 23.86 करोड़ से बनेगा। इसमें से कार्यदायी संस्था ने पांच करोड़ की राशि का उपभोग कर लिया है। 11.93 राशि अवमुक्त हो चुकी है। कार्यदायी संस्था को उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मजदूरों की संख्या को बढ़ाने के लिए कहा।



    सामूहिक विवाह स्थल का भी किया निरीक्षण

    अमरोहा। आगामी छह दिसंबर को जनपद में सामूहिक विवाह कार्यक्रम होगा। इसके लिए प्रशासन ने महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय के मैदान का चयन किया है। सीडीओ ने शुक्रवार को उसका भी निरीक्षण किया। इस मैदान पर चारों तहसीलों के कार्यक्रम एक ही जगह आयोजित किए जाएंगे। 500 गरीब बेटियों की शादी एक साथ कराई जाएगी।