विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, फंदे पर लटका मिला शव; छह साल पहले हुई थी शादी

संवाद सूत्र, मंडी धनौरा। क्षेत्र के ग्राम शाहपुर रझेड़ा में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता का शव घर के कमरे में फंदे से मिला। घटना के बाद चीत्कार मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।



घटना थाना क्षेत्र के गांव शाहपुर रझेड़ा की है। यहां शुभम अग्रवाल का परिवार रहता है। मिली जानकारी के अनुसार उनकी शादी छह साल पूर्व थाना बछरायूं क्षेत्र के गांव खाबड़ी निवासी प्रियांशी के साथ हुई थी। उनके दो छोटे-छोटे बच्चे भी हैं।

सोमवार सुबह उनके कमरे का दरवाजा काफी देर तक नहीं खुला तो स्वजन को शक हुआ। काफी आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा। अंदर जाकर देखा तो प्रयांशी का शव फंदे पर लटका हुआ था। जिसे देखकर उनकी चीख निकल गई। शोर शराबे के बीच आस पड़ोसियों की भीड़ भी एकत्रित हो गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई।