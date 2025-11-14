अमरोहा में दुखद घटना: खेलते समय कपड़े गंदे हुए, सौतेली मां ने डंडे से पीटकर कर दी हत्या

जागरण संवाददाता, अमरोहा। अमरोहा में हुए दुखद घटना में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिका मासूम जारा की मौत का राज शुक्रवार को सामने आ गया। सौतेली मां शाइस्ता ने ही गला दबाकर उसकी हत्या की थी। इससे पहले उसने मासूम को डंडे से पीटा था। बात बस इतनी थी कि मासूम ने पहले शौच कर ली थी तथा बाद में खेलते समय नाले में गिरकर कप़डे गंदे कर लिए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने शाइस्ता से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। आरोपित सौतेली मां के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया है।

गुरुवार सुबह नगर कोतवाली के मुहल्ला कुरैशी में रहने वाले हैंडलूम कारीगर मोहम्मद इस्लाम की चार साल की गोद ली हुई बेटी जारा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उसके शरीर पर नीले निशान बने थे। जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि उसके साथ मारपीट की गई है। परंतु घर में मौजूद उसकी सौतेली मां शाइस्ता ने पहले पति को गुमराह किया था।

बाद में पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की थी। पति को काल कर बताया था कि जारा को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तथा पुलिस को जानकारी दी थी कि वह सीढि़यों से गिरकर घायल हुई थी। लिहाजा शक के आधार पर उसे हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि गुरुवार को ही स्थिति लगभग स्पष्ट हो गई थी, लेकिन मौत का कारण पता करने करने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही थी।

शुक्रवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो स्थिति स्पष्ट हो गई। गला दबाकर मासूम की हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने शाइस्ता से पूछताछ की तो उसने राज उगल दिया। शाइस्ता ने बताया कि गुरुवार सुबह पहले जारा ने कपड़ों में ही शौच कर ली थी। जिसे नहला कर कपड़े बदल दिए थे। उसके बाद वह बाहर खेलने चली गई थी। जहां नाली में गिरने से उसके कपड़े फिर गंदे हो गए थे।