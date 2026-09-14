होटल में तंदूर की रोटी पर थूका, अमरोहा पुलिस ने आरोपित युवक अरमान को किया गिरफ्तार

संवाद सूत्र, पतेई खादर (अमरोहा)। Amroha News: रहरा के गंगवार गांव स्थित एक होटल में तंदूर की रोटी पर थूकने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस ने वीडियो में दिखाई दे रहे युवक अरमान को गिरफ्तार कर शांति भंग की धाराओं में चालान किया है। प्रसारित वीडियो करीब चार माह पुराना बताया जा रहा है।

सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। हसनपुर-अलीगढ़ मार्ग किनारे गंगवार गांव में नदीम अहमद का होटल है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में होटल पर तंदूर की रोटी बनाता एक युवक दिखाई दे रहा है।