अवैध हथियार मामले की जांच में गड़बड़ी पर गिरी गाज, अमरोहा एसपी लखन सिंह यादव ने एसओ और चौकी प्रभारी किए सस्पेंड
दोनों अधिकारियों पर अभियुक्तों को अनुचित लाभ पहुंचाने और साक्ष्य संकलन में लापरवाही बरतने का आरोप है, जिसके बाद विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।
HighLights
अमरोहा में अवैध हथियार मामले की जांच में लापरवाही पर निलंबन
बछरायूं थानाध्यक्ष और मलेशिया चौकी प्रभारी निलंबित किए गए
अभियुक्तों को अनुचित लाभ पहुंचाने व साक्ष्य संकलन में गड़बड़ी
जागरण संवाददाता, अमरोहा। कुआखेड़ा में चेकिंग के दौरान चार युवकों से अवैध पिस्टल, तमंचे और कारतूस बरामद होने के मामले में विवेचना में गंभीर अनियमितता सामने आने पर पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बछरायूं थानाध्यक्ष उपनिरीक्षक कुलदीप तोमर और मलेशिया चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक चांदवीर सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोनों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं।
तमंचे-पिस्टल बरामदगी के मुकदमे की विवेचना में सामने आई अनियमितता
दरअसल, बछरायूं पुलिस ने 13 मई की रात कुआखेड़ा में संदिग्ध अवस्था में खड़ी काले रंग की स्कॉर्पियो को देखकर कार्रवाई की थी। पुलिस ने वाहन में मौजूद चार युवकों को पकड़ लिया था। तलाशी के दौरान एक 32 बोर की अवैध पिस्टल, दो 32 बोर के तमंचे, एक 315 बोर का तमंचा तथा सात 32 बोर और एक 315 बोर का जिंदा कारतूस बरामद किया गया था। पकड़े गए युवकों की पहचान अर्जुन, निखिल, प्रणदीप उर्फ टीटू और निक्की के रूप में हुई थी।
विवेचना के दौरान अभियुक्तों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप
पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपितों ने हथियार खरीदकर अन्य लोगों को बेचने की बात भी बताई थी। इस मामले में आयुध अधिनियम की धारा के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। एफआईआर की विवेचना मलेशिया चौकी इंचार्ज चांदवीर सिंह को सौंपी गई थी।
दोनों को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित
अब पुलिस अधीक्षक की जांच में विवेचना के दौरान अभियुक्तों को अनुचित लाभ पहुंचाने, फरार व प्रकाश में आए व्यक्तियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई न करने, महत्वपूर्ण साक्ष्यों का समुचित संकलन नहीं करने व संदिग्धों की भूमिका का सही परीक्षण न करने जैसी गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। इसी आधार पर दोनों अधिकारियों को निलंबित किया गया है।
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