Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

'मां का सुख-स्वास्थ्य ही सब कुछ': 62 वर्षीय मां को पालकी में बैठाकर 120 KM की पैदल यात्रा पर निकला बेटा

By Asif Ali Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Fri, 21 Aug 2026 06:00 AM (GMT+05:30)

मिलक रामपुर के अरविंद कुमार अपनी 62 वर्षीय मां मुन्नी देवी को पालकी में बैठाकर ब्रजघाट से 120 किलोमीटर की पैदल आस्था यात्रा पर निकले हैं। यह यात्रा मां के सुख, स्वास्थ्य और भगवान भोलेनाथ के प्रति बेटे के समर्पण का प्रतीक है, जिसका समापन सोमवार को जलाभिषेक से होगा।

गजरौला के ब्रजघाट से मुन्नी देवी को पालकी में बैठाकर लाते शिवभक्त। जागरण

गजरौला के ब्रजघाट से मुन्नी देवी को पालकी में बैठाकर लाते शिवभक्त। जागरण

HighLights

  1. सोमवार को जलाभिषेक कर मां के सुख और स्वास्थ्य के लिए भगवान भोलेनाथ से करेंगे प्रार्थना

नितिन उपमन्यु, गजरौला (अमरोहा)। मां के प्रति श्रद्धा, सेवा और समर्पण की मिसाल पेश करते हुए मिलक रामपुर के गांव अंजन खेड़ा निवासी अरविंद कुमार अपनी 62 वर्षीय मां मुन्नी देवी को पालकी में बैठाकर करीब 120 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकल पड़े हैं। ब्रजघाट से गंगाजल लेकर शुरू हुई यह यात्रा मां के प्रति बेटे के प्रेम और भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था का अनूठा संगम है।

अरविंद अपनी मां को पालकी में बैठाकर स्वयं पैदल चल रहे हैं। अरविंद ने बताया कि यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने मां मुन्नी देवी को ब्रजघाट में गंगा स्नान कराया। इसके बाद बुधवार शाम करीब चार बजे विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर भगवान भोलेनाथ के जयकारों के साथ पालकी यात्रा शुरू की।

यात्रा में उनके साथी भी सहयोग कर रहे हैं। उनके अनुसार, उन्होंने मां के सुख, शांति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए यह संकल्प लिया है। मां ने जीवनभर परिवार के लिए त्याग और संघर्ष किया है। ऐसे में उनकी सेवा और सम्मान करना अपने लिए सौभाग्य मानते हैं।

साथियों का मिल रहा पूरा सहयोग

इस आस्था यात्रा में अरविंद के चचेरे भाई अर्पित के अलावा गांव के मित्र कमल, प्रेम शंकर, तिलक, अरविंद शर्मा और मोहित भी साथ चल रहे हैं। सभी यात्रा की व्यवस्थाओं में सहयोग कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का जयघोष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।

मां को पालकी में बैठाकर चल रहा बेटा बना चर्चा का विषय

ब्रजघाट से शुरू हुई इस यात्रा में अरविंद का अपनी मां को पालकी में बैठाकर पैदल चलना लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। रास्ते में लोग मां-बेटे के इस प्रेम और श्रद्धा को देखकर उनकी सराहना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वर्तमान दौर में मां की सेवा और सम्मान की यह मिसाल दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक है।

सोमवार को शिव मंदिर में होगा जलाभिषेक

करीब 120 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद सोमवार को मिलक रामपुर के गांव अंजन खेड़ा स्थित शिव मंदिर में ब्रजघाट से लाए गए गंगाजल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। अरविंद और उनके साथियों ने यात्रा के सफलतापूर्वक पूरा होने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की है। मां की सेवा को अपना सौभाग्य मानकर निकली यह यात्रा क्षेत्र में मातृभक्ति और आस्था की मिसाल बन गई है।

यह भी पढ़ें- रामपुर: 500 करोड़ के विवाद में फंसी जौहर यूनिवर्सिटी, आजम खान के विक्टिम कार्ड पर BJP का पलटवार