जागरण संवाददाता, अमरोहा। शादी के दो साल बाद ही युवक का प्रेम प्रसंग साली से शुरू हो गया। साली ने भी बड़ी बहन की गृहस्थी की परवाह न करते हुए जीजा के साथ घर बसाने का फैसला कर लिया। सोमवार रात को दोनों घर से लापता हो गए। अब दोनों के स्वजन उन्हें तलाश कर रहे हैं।

यह मामला डिडौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाले किसान ने दो साल पहले बेटी की शादी अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी युवक के साथ की थी। दोनों परिवारों में सबकुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान जीजा का प्रेम प्रसंग साली से शुरु हो गया। दोनों मिलने लगे तथा शादी करने का फैसला कर लिया।

छोटी बहन ने भी बड़ी बहन के परिवार की चिंता नहीं की। लिहाजा दोनों सोमवार रात को घर से लापता हो गए। मंगलवार को स्वजन को जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी मिलने पर युवक की पत्नी भी ससुराल छोड़ कर मायके पहुंच गई। हालांकि, दोनों के स्वजन ने काफी तलाश किया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। दोनों के मोबाइल नंबर भी बंद हैं।