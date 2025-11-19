Language
    जीजा को द‍िल दे बैठी साली, बड़ी बहन से छ‍िपकर की ऐसी हरकत; घरवालों के पैरों तले खि‍सक गई जमीन 

    By Asif Ali Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 02:19 PM (IST)

    अमरोहा में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। शादी के दो साल बाद ही युवक का प्रेम प्रसंग साली से शुरू हो गया। साली ने भी बड़ी बहन की गृहस्थी की परवाह न करते हुए जीजा के साथ घर बसाने का फैसला कर लिया। सोमवार रात को दोनों घर से लापता हो गए। अब दोनों के स्वजन उन्हें तलाश कर रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। शादी के दो साल बाद ही युवक का प्रेम प्रसंग साली से शुरू हो गया। साली ने भी बड़ी बहन की गृहस्थी की परवाह न करते हुए जीजा के साथ घर बसाने का फैसला कर लिया। सोमवार रात को दोनों घर से लापता हो गए। अब दोनों के स्वजन उन्हें तलाश कर रहे हैं।

    यह मामला डिडौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाले किसान ने दो साल पहले बेटी की शादी अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी युवक के साथ की थी। दोनों परिवारों में सबकुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान जीजा का प्रेम प्रसंग साली से शुरु हो गया। दोनों मिलने लगे तथा शादी करने का फैसला कर लिया।

    छोटी बहन ने भी बड़ी बहन के परिवार की चिंता नहीं की। लिहाजा दोनों सोमवार रात को घर से लापता हो गए। मंगलवार को स्वजन को जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी मिलने पर युवक की पत्नी भी ससुराल छोड़ कर मायके पहुंच गई। हालांकि, दोनों के स्वजन ने काफी तलाश किया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। दोनों के मोबाइल नंबर भी बंद हैं।

    मंगलवार देर शाम युवती के स्वजन ने डिडौली कोतवाली में तहरीर दे दी है। प्रभारी निरीक्षक हरीशवर्धन सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जल्दी ही दोनों को बरामद कर लिया जाएगा।