Amroha News : हारे हुए प्रत्‍याशी से बोले- हम तुम्‍हें प्रधानी का चुनाव जीता देंगे; ठग लिए साढ़े सात लाख

जागरण संवाददाता, अमरोहा : पंचायत चुनाव में प्रधान पद की पराजित प्रत्याशी के पति को तीन लोगों ने झांसे में ले लिया। पुनर्मतगणना करा कर चुनाव जिताने के नाम पर साढ़े सात लाख रुपये ले लिए। ठगी का अहसास हुआ तो पीड़ित ने रुपये मांगे। पुलिस ने भी सुनवाई नहीं की। अदालत के आदेश पर अब तीन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। गजरौला थाना क्षेत्र के गांव सुल्तानठेर निवासी धीर सिंह की पत्नी फूलवती 2021 में ग्राम प्रधान की चुनाव लड़ी थीं। परंतु वह चुनाव हार गई। उसी दौरान हसनपुर के गांव सहेलिया निवासी अंकित उर्फ अनित उन्हें मिला। उसने धीर सिंह को गांव लुहारी भूड़ निवासी सतवीर व नेम सिंह से मिलवाया। तीनों ने धीर सिंह से कहा कि वह पुनर्मतगणना करा कर उनकी पत्नी को चुनाव जितवा देंगे। इसके लिए साढ़े सात लाख रुपये का खर्च बताया। तीनों के झांसे में आकर धीर सिंह ने उन्हें साढ़े सात लाख रुपये दे दिए। साथ ही तत्कालीन जिलाधिकारी को धीर सिंह के पुनर्मतगणना के लिए प्रार्थना पत्र भी दिलाया था। परंतु पुनर्मतगणना नहीं हुई। धोखाधड़ी का अहसास होने पर धीर सिंह ने तीनों से रुपये मांगे तो उन्होंने बेटों की नौकरी रेलवे या सचिवालय में लगवाने का झांसा दिया। परंतु रुपये नहीं लौटाए। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी थी। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो अदालत की शरण ली। सीओ हसनपुर स्वेताभ भास्कर ने बताया कि अदालत के आदेश पर अंकित उर्फ अनित, सतवीर सिंह व नेम सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

Edited By: Mohammed Ammar