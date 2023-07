नगर पंचायत नौगावां सादात में ठेके पर सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनको प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है। लेकिन उनके ईपीएफ की करीब 19 लाख 43 हजार 321 रुपये की धनराशि ठेकेदार ने हड़प ली है। इसमें मानदेय के 338679 रुपये व ईपीएफ के 1604641 रुपये हैं। इसका पता चलते ही गत मई माह में सफाई कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर हड़ताल की थी।

Amroha : सफाई कर्मचारियों का मानदेय खा गया ठेकेदार; 19 लाख से अधिक रुपये में कर दी हेरफेर

जागरण संवाददाता, अमरोहाः सफाई कर्मचारियों के मानदेय व ईपीएफ की करीब 19.42 लाख रुपये धनराशि हड़पने के मामले में अफसरों ने ठेकेदार पर शिकंजा कस दिया है। प्राथमिकी दर्ज कराने और फर्म ब्लैक लिस्ट कराने के बाद अब ठेकेदार से ईपीएफ की धनराशि की वसूली होगी। उसके खिलाफ आरसी जारी कर दी गई है। जिसे वसूलने के लिए मुरादाबाद व मैनपुरी के डीएम को पत्र भेजा गया है। पुलिस ने भी आरोपित ठेकेदार के घर पर दबिश दी है लेकिन, उसको सफलता नहीं मिल पाई है। नगर पंचायत नौगावां सादात में ठेके पर सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनको प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है। लेकिन, उनके ईपीएफ की करीब 19 लाख 43 हजार 321 रुपये की धनराशि ठेकेदार ने हड़प ली है। इसमें मानदेय के 338679 रुपये व ईपीएफ के 1604641 रुपये हैं। इसका पता चलते ही गत मई माह में सफाई कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर हड़ताल की थी और ईपीएफ दिलाने की मांग की थी। इस मसले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने ठेकेदार के खिलाफ धनराशि गबन करने की प्राथमिकी दर्ज करा दी थी। कर्मचारियों को धनराशि के भुगतान का भरोसा दिलाकर हड़ताल खत्म करा दी थी। इसके बाद उसकी फर्म हिन्दुस्तान सिक्योरिटी कंपनी मुरादाबाद को ब्लैक लिस्ट कर दिया था और दूसरी फर्म कमांड सिक्योरिटी कंपनी को ठेका दे दिया था। इसके बाद भी ठेकेदार ने ईपीएफ की धनराशि का भुगतान नहीं किया है। जिस पर अधिकारियों ने अब उसके खिलाफ आरसी जारी कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक- फर्म के प्रोपराइटर गायत्री देवी पत्नी शिवपाल सिंह मकान नंबर 318/10 बैंक कालोनी गोविंदनगर थाना कटघर जनपद मुरादाबाद व ग्राम कुम्हारौआ तहसील व जनपद मैनपुरी को बार-बार नोटिस जारी कर निकाय के कर्मचारियों का मानदेय व ईपीएफ भुगतान जमा नहीं किया है। इसलिए उससे लैंड रेवेन्यू के तहत बकाया मानदेय व ईपीएफ वसूली की जाए। ठेकेदार से मानदेय व ईपीएफ वसूली के लिए मुरादाबाद व मैनपुरी जिले के डीएम को पत्र लिखा गया है। उनके द्वारा ही वसूली की जाएगी। पुलिस ने भी आरोपित ठेकेदार को पकड़ने के लिए दबिश दी है लेकिन, पुलिस के पहुंचने से पहले ही वह फरार हो गया। जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। सुधीर कुमार सिंह, एसडीएम नौगावां सादात

