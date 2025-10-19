मस्जिद में अवैध निर्माण पर दौड़ी-दौड़ी पहुंची पुलिस! काम रोका और शांति बनाए रखने की हिदायत

संवाद सहयोगी, जागरण• मंडी धनोरा। गांव कैसरा में स्थित मस्जिद में बिना अनुमति मीनार बनाए जाने की सूचना पर हलचल मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। जांच के दौरान पता चला कि मस्जिद कमेटी के लोग मीनार नहीं बना रहे थे, बल्कि मस्जिद से सटी एक दुकान को आगे से दीवार कर बंद करने की तैयारी कर रहे थे। इस निर्माण को फिलहाल शांति व्यवस्था के चलते पुलिस ने रोक दिया है।



कार्य रोका, शांति बनाए रखने की दी हिदायत



शनिवार को थाना क्षेत्र के गांव कैसरा स्थित मस्जिद में बिना अनुमति निर्माण कराए जाने की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस में हलचल मच गई। मौके पर जांच के दौरान मीनार का निर्माण होने की बात सामने नहीं आई है। कमेटी के लोग यहां मस्जिद की दुकान को आगे से दीवार कर बंद करने की तैयारी कर रहे थे। प्रभारी निरीक्षक बालेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मस्जिद में बिना अनुमति मीनार बनाई जा रही है। टीम तत्काल गांव में पहुंची और स्थिति स्पष्ट की। पूछताछ में सामने आया कि निर्माण कार्य मीनार से संबंधित नहीं है, बल्कि दुकान को बंद करने से जुड़ा है।

एहतियातन पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्माण कार्य को फिलहाल रोकने के निर्देश दिए हैं। थाना प्रभारी ने कहा कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य बिना प्रशासनिक अनुमति के नहीं किया जा सकता। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि किसी भी अफवाह या भ्रामक सूचना पर विश्वास न करें व विवाद की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचित करें।