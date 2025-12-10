चार करोड़ से बनेगा नया बिजली उपकेंद्र, हसनपुर तहसील के 20 गांवों में लाइट की किल्लत होगी दूर

संवाद सहयोगी, जागरण, हसनपुर। तहसील क्षेत्र में तीन नए बिजली उपकेंद्र बनेंगे। जिनमें अहरौला अहमद यार खां 2.5 एमवीए का बिजली उपकेंद्र के लिए करीब चार करोड़, 25 लाख का बजट स्वीकृत हो गया है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण शुरू हो जाएगा। उधर हसनपुर तहसील क्षेत्र के चचौरा और शीतला सराय में बिजली उपकेंद्र के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं। जिनके लिए बजट स्वीकृत होने का इंतजार है।

चार करोड़ 25 लाख की धनराशि हुई स्वीकृत, टेंडर की प्रक्रिया शुरू



अहरौला अहमद यार खां में बिजली उपकेंद्र चालू होने से हसनपुर देहात और ताहरपुर बिजली उपकेंद्र के 20 से अधिक गांवों में बिजली की किल्लत दूर हो जाएगी। दोनों बिजली उपकेंद्रों का भार कम हो जाएगा। बिजली उपकेंद्र ओवरलोड होने से क्षेत्र के लोगों को बारी-बारी से बिजली मिलती थी। अहरौला अहमद यार खां में बिजली उपकेंद्र बनने से जनता को लो वोल्टेज सहित बिजली से जुड़ी अन्य समस्याओं से निजात मिल जाएगी।