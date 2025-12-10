Language
    चार करोड़ से बनेगा नया बिजली उपकेंद्र, हसनपुर तहसील के 20 गांवों में लाइट की किल्लत होगी दूर

    By Asif Ali Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 08:22 AM (IST)

    हसनपुर तहसील क्षेत्र के अहरौला अहमद यार खां में 2.5 एमवीए का नया बिजली उपकेंद्र बनेगा, जिसके लिए करीब चार करोड़ 25 लाख का बजट स्वीकृत हुआ है। टेंडर प् ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, जागरण, हसनपुर। तहसील क्षेत्र में तीन नए बिजली उपकेंद्र बनेंगे। जिनमें अहरौला अहमद यार खां 2.5 एमवीए का बिजली उपकेंद्र के लिए करीब चार करोड़, 25 लाख का बजट स्वीकृत हो गया है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण शुरू हो जाएगा। उधर हसनपुर तहसील क्षेत्र के चचौरा और शीतला सराय में बिजली उपकेंद्र के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं। जिनके लिए बजट स्वीकृत होने का इंतजार है।

    चार करोड़ 25 लाख की धनराशि हुई स्वीकृत, टेंडर की प्रक्रिया शुरू

    अहरौला अहमद यार खां में बिजली उपकेंद्र चालू होने से हसनपुर देहात और ताहरपुर बिजली उपकेंद्र के 20 से अधिक गांवों में बिजली की किल्लत दूर हो जाएगी। दोनों बिजली उपकेंद्रों का भार कम हो जाएगा। बिजली उपकेंद्र ओवरलोड होने से क्षेत्र के लोगों को बारी-बारी से बिजली मिलती थी। अहरौला अहमद यार खां में बिजली उपकेंद्र बनने से जनता को लो वोल्टेज सहित बिजली से जुड़ी अन्य समस्याओं से निजात मिल जाएगी।

    अधिशासी अभियंता राजेश प्रसाद ने बताया कि अहरौला अहमद यार खां में बिजली उपकेंद्र के निर्माण के लिए करीब चार करोड़, 25 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत होकर बजट जारी हो गया है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होते ही बिजली उपकेंद्र का निर्माण शुरू हो जाएगा। इस बिजली उप केंद्र के चालू होने पर हसनपुर देहात और ताहरपुर बिजली उपकेंद्रों के गांव यहां शिफ्ट किए जाएंगे।