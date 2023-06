Amroha News: कोमल हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा, सास ने मारी थी बहू को गोली, कारण जानकर हैरान हुए सभी

कोमल हत्याकांड का राजफाश पुलिस ने कर दिया है। पति और ससुर ने नहीं बल्कि सास ने उतारा था बहू को मौत के घाट। सोते समय पुत्रवधू की कनपटी पर तमंचा सटाकर मारी गोली शौचालय के टैंक में फेंक दिया था तमंचा। पुलिस को बताया कि कभी भी नहीं बनती थी कोमल से। कोमल अलग रहना चाहती थी जो उसे मंजूर नहीं था।

Amroha News: कोमल हत्याकांड का राजफाश, सास ने उतारा था मौत के घाट।

अमरोहा, जागरण संवाददाता। गजरौला में कोमल हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई है। इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड पति, ससुर नहीं बल्कि सास राधिका निकली। उसी ने कोमल की सोते समय कनपटी पर तमंचा सटाकर गोली मारकर हत्या की थी। पुलिस पूछताछ में हत्यारोपित सास ने यह जुर्म कबूल किया है। पुलिस ने सास समेत पति व ससुर को भी गिरफ्तार कर लिया है। गोली मारकर की थी हत्या रविवार को नगर के मुहल्ला गंगानगर में विवाहिता कोमल की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस घटना को लूट के बाद हत्या करने की बात दर्शाने के लिए घर का सामान भी बिखेर दिया गया था। पुलिस में कोमल की मां गीता देवी की तरफ से दहेज हत्या में पति अमित, ससुर नरेंद्र व सास राधिका के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कर ली थी। भले ही प्राथमिकी दर्ज हो गई हो लेकिन, पुलिस इस प्रकरण की तह तक पहुंचने में जुटी गई। इसके बाद कुछ क्लू पुलिस के हाथ लगे। पुलिस ने अस्पताल में सास से की पूछताछ फिर पुलिस ने अस्पताल में कोमल के सास से पूछताछ की तो उसने पूरी घटना कबूलते हुए हत्या करने की बात कही। पूछताछ में बताया कि कोमल व उसके बीच कभी बनी रही। बेटे अमित को भी कोमल परेशान रखती थी। वह हमेशा सास-ससुर से अलग रहने की जिद करती थी। घटना से एक दिन पहले कोमल परीक्षा देकर आई थी। इसके बाद कोमल ने अपने पति अमित से कहा कि सास राधिका उसके घर पर न आए। यह बात सास को नागवार गुजरी और वह अपने दूसरे मकान से तमंचा लेकर कोमल के पास पहुंच गई। सोते समय कनपटी पर मारी गोली आरोपित महिला ने बताया कि वह केले भी लेकर गई थी। इसके बाद कोमल अपने कमरे में जाकर सो गई। इसी बीच सास ने सोते समय कोमल की कनपटी पर तमंचा लगाकर गोली मार दी। गोली मारने के बाद वह तमंचा शौचालय के टैंक में फेंक दिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी अरुण सिंह ने बताया कि कोमल की हत्या सास राधिका ने की थी। पति व ससुर भी दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। इसलिए तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सास ने बताया कि हत्या के बाद घटना को लूट में दर्शाने के लिए उसने ही सामान बिखेरा था।

Edited By: Abhishek Saxena