Amroha Crime : घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म; माता पिता गए थे खेत में सिंचाई करने

सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव निवासी किसान का आरोप है कि वह 30 जून की रात को वह अपनी पत्नी के साथ खेत पर फसल की सिंचाई करने गए थे। घर पर 16 वर्षीय बेटी थी। रात में गांव के ही एक युवक ने घर में घुसकर किशोरी को तमंचा दिखाकर दुष्कर्म किया। खेत से घर लौटने पर बेटी ने माता पिता को आपबीती सुनाई।

Amroha Crime : घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म, पुलिस ने किया केस दर्ज

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, सैदनगली : क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय किशोरी से तमंचे के बल पर दुष्कर्म किए जाने की बात सामने आई है। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव निवासी किसान का आरोप है कि वह 30 जून की रात को वह अपनी पत्नी के साथ खेत पर फसल की सिंचाई करने गए थे। घर पर 16 वर्षीय बेटी थी। रात में गांव के ही एक युवक ने घर में घुसकर किशोरी को तमंचा दिखाकर दुष्कर्म किया। खेत से घर लौटने पर बेटी ने माता पिता को आपबीती सुनाई। शनिवार सुबह स्वजन बेटी को लेकर थाने पहुंचे। पुलिस ने पिता की तहरीर पर आरोपित सुहैल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। थाना प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि किशोरी से दुष्कर्म के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पूरे मामले की जांच की जा रही है। पीड़ित किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। आरोपित की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है।

Edited By: Mohammed Ammar