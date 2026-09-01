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मिर्जापुर डूंगर गोशाला में मिले गोवंश के अवशेष, मृत बछिया का शव लेकर तहसील पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हंगामा

By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Tue, 01 Sep 2026 04:54 PM (IST)

बजरंग दल ने मिर्जापुर डूंगर गोशाला में गोवंशीय पशुओं के अवशेष मिलने और कई पशुओं के बीमार होने पर तहसील ...और पढ़ें

तहसील परिसर में हंगामा करते बजरंग दल के कार्यकर्ता

तहसील परिसर में हंगामा करते बजरंग दल के कार्यकर्ता

संवाद सहयोगी, हसनपुर (अमरोहा)। तहसील क्षेत्र की मिर्जापुर डूंगर स्थित गोशाला में गोवंशीय पशुओं के अवशेष पड़े होने तथा कई पशुओं के बीमार होने की सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पहले गोशाला पहुंचकर निरीक्षण किया। इसके बाद तहसील पहुंचकर हंगामा किया। आरोप लगाया कि हसनपुर तहसील क्षेत्र की गोशालाओं में गोवंशीय पशुओं की दुर्दशा हो रही है।

बजरंग दल के प्रांतीय गोरक्षा प्रमुख हेमंत सारस्वत का कहना है कि गोशाला परिसर में छह-सात पशुओं के पुराने अवशेष पड़े हुए हैं तथा कई पशु बीमार हैं। सोमवार को मरी एक बछिया के शव को लेकर तहसील पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के सामने जमकर हंगामा किया।

उधर सूचना मिलते ही एसडीएम हिमांशु उपाध्याय और सीओ पंकज कुमार त्यागी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर मिर्जापुर डूंगर गोशाला के लिए रवाना हो गए हैं। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अशोक सैनी, कुशल चौधरी, योगेश चौधरी, विपिन कुमार, अभिषेक कुमार, तेजिंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।

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