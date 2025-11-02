प्रेम प्रसंग के बाद बलात्कार कर शादी से मुकरा, FIR दर्ज हुई तो 12 घंटे के अंदर युवक ने कर लिया निकाह

संवाद सूत्र, डिडौली। पहले प्रेम प्रसंग में किसान की बेटी को फंसा लिया। बाद में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। युवती गर्भवती हो गई तो शादी के लिए इन्कार कर दिया। इतना ही नहीं पिता व भाई के साथ मारपीट भी की। अब पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज कराई तो चंद घंटे के बाद ही प्रेमी व उसके स्वजन ने निकाह के लिए हामी भर दी। देर रात दोनों का निकाह करा दिया गया तथा दुल्हन बनी प्रेमिका पति के साथ ससुराल चली गई।

गर्भवती हो गई थी युवती यह मामला डिडौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाले किसान की बेटी को पास के गांव निवासी युवक ने प्रेमजाल में फंसा लिया था। प्रेमी ने उसे शादी का झांसा दिया तथा मिलने लगा। तीन महीना पहले उसके साथ दुष्कर्म किया। परंतु बाद में प्रेमी किनारा करने लगा। दो महीना पहले युवती की तबियत बिगड़ी तो स्वजन ने चिकित्सक को बताया। चिकित्सक ने युवती के गर्भवती होने की बात बताई तो स्वजन ने अल्ट्रासाउंड कराया। जिसमें दो महीना की गर्भवती होने की पुष्टि हुई। स्वजन ने युवती से पूछताछ की तो उसने सारा घटनाक्रम बताया।

बीते एक महीना से दोनों पक्षों में निकाह कराने को लेकर बात चल रही थी। इस दौरान प्रेमी के स्वजन ने निकाह करने से साफ इन्कार करते हुए युवती के स्वजन के साथ मारपीट भी की थी। जिसके बाद शनिवार को युवती ने थाने पहुंच कर प्रेमी व उसके स्वजन के विरुद्ध दुष्कर्म व मारपीट के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करा दी। शनिवार सुबह दर्ज हुई प्राथमिकी के बाद प्रेमी व उसके स्वजन ने क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों से संपर्क पर पंचायत बुला ली। जिसमें दोनों पक्षों के बीच प्रेमी युगल का निकाह कराने पर सहमति बनी।