हसनपुर में फाइनेंस कंपनी के फील्ड अफसर से एक लाख लूटे, पुलिस हिरासत में संदिग्ध

राशिद चौधरी, हसनपुर। गजरौला की एक फाइनेंस कंपनी के फील्ड ऑफिसर से मारपीट कर एक लाख रुपये लूटने का मामला सामने आया है। संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि फील्ड ऑफिसर एक लाख वसूलने का हिसाब नहीं दे पाए। उनके 47 हजार की गायब हुए हैं।

हसनपुर में कंपनी के फील्ड ऑफिसर से एक लाख की लूट प्राथमिकी दर्ज कर पूरे मामले की जांच की जा रही है। जनपद बुलंदशहर के थाना औरंगाबाद के गांव चरोरा निवासी मोनू कुमार गजरौला की दिगंबर फाइनेंस कंपनी में फील्ड ऑफिसर हैं। बुधवार को दोपहर बाद वह फूलपुर गढ़ी गांव में समूह के सदस्यों से ऋण की किश्त की वसूली करके बाइक से गजरौला लौट रहे थे। शाम के समय हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार दो बदमाशों ने उन्हें रोक कर मारपीट करते हुए नकदी लूट ली।

कोतवाली क्षेत्र में फूलपुर गढ़ी के नजदीक का मामला, पुलिस ने हिरासत में लिए संदिग्ध बदमाशों के जाने के बाद फील्ड ऑफिसर ने कोतवाली पुलिस और कंपनी के अधिकारियों को घटना से अवगत कराया। पुलिस पीड़ित को साथ लेकर फूलपुर गढ़ी पहुंची और समूह से जुड़े लोगों से वसूली के संबंध में जानकारी की। इसके बाद पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। पीड़ित फील्ड ऑफिसर ने एक आरोपित की पहचान कर ली है।