Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हसनपुर में फाइनेंस कंपनी के फील्ड अफसर से एक लाख लूटे, पुलिस हिरासत में संदिग्ध

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 09:57 AM (IST)

    हसनपुर में एक फाइनेंस कंपनी के फील्ड ऑफिसर से एक लाख रुपये की लूट हुई। गजरौला की कंपनी के ऑफिसर से फूलपुर गढ़ी के पास यह घटना हुई। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि फील्ड ऑफिसर वसूली का सही हिसाब नहीं दे पाए हैं, जिसमें 47 हजार रुपये गायब हैं। मामले की जांच जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    राशिद चौधरी, हसनपुर। गजरौला की एक फाइनेंस कंपनी के फील्ड ऑफिसर से मारपीट कर एक लाख रुपये लूटने का मामला सामने आया है। संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि फील्ड ऑफिसर एक लाख वसूलने का हिसाब नहीं दे पाए। उनके 47 हजार की गायब हुए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    हसनपुर में कंपनी के फील्ड ऑफिसर से एक लाख की लूट

     

    प्राथमिकी दर्ज कर पूरे मामले की जांच की जा रही है। जनपद बुलंदशहर के थाना औरंगाबाद के गांव चरोरा निवासी मोनू कुमार गजरौला की दिगंबर फाइनेंस कंपनी में फील्ड ऑफिसर हैं। बुधवार को दोपहर बाद वह फूलपुर गढ़ी गांव में समूह के सदस्यों से ऋण की किश्त की वसूली करके बाइक से गजरौला लौट रहे थे। शाम के समय हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार दो बदमाशों ने उन्हें रोक कर मारपीट करते हुए नकदी लूट ली।

     

    कोतवाली क्षेत्र में फूलपुर गढ़ी के नजदीक का मामला, पुलिस ने हिरासत में लिए संदिग्ध

     

    बदमाशों के जाने के बाद फील्ड ऑफिसर ने कोतवाली पुलिस और कंपनी के अधिकारियों को घटना से अवगत कराया। पुलिस पीड़ित को साथ लेकर फूलपुर गढ़ी पहुंची और समूह से जुड़े लोगों से वसूली के संबंध में जानकारी की। इसके बाद पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। पीड़ित फील्ड ऑफिसर ने एक आरोपित की पहचान कर ली है।

    प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह का कहना है कि कंपनी के फील्ड ऑफिसर के 47 हजार रुपये गायब हुए हैं। प्राथमिकी दर्ज कर पूरे मामले की जांच की जा रही है। जल्द राजफाश किया जाएगा।