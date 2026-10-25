दिल्ली-लखनऊ हाईवे किनारे दिखाई दिया तेंदुआ, अमरोहा के गांवों में दहशत का माहौल

जागरण संवाददाता, डिडौली। क्षेत्र में तेंदुआ की दहशत बरकरार है। रविवार को भी दिल्ली-लखनऊ हाईवे स्थित गांव हरियाना में आबादी के पास जंगल में तेंदुआ दिखाई दिया है। मंसूरी पब्लिक स्कूल की दीवार से सटे गन्ने के खेत की चकरोड पर टहलते तेंदुआ का युवक ने वीडियो बना लिया। जिसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग को सूचना दे दी है।

दरअसल एक पखवाड़ा से क्षेत्र के कई गांव के जंगल में तेंदुआ दिखाई दे रहा था। सिरसा मोहन, चुबका, सहसपुर, मूंढ़ा इम्मा के जंगल में कई बार तेंदुआ दिखाई दिया है। हालांकि वन विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों को जागरूक कर रही है।