दिल्ली में हुए धमाके में यूपी के युवक की मौत, जानकारी मिलते ही सीओ दीप पहुंचे मृतक के घर

जागरण संवाददाता, अमरोहा। सोमवार शाम दिल्ली में लाल किला के सामने हुए बम धमाके में मृतकों में शामिल अशोक कुमार हसनपुर के गांव मंगरोला के रहने वाले थे। वह वहां डीटीसी में परिचालक के पद पर तैनात थे। देर रात उनकी मौत की जानकारी स्वजन को मिली तो कोहराम मच गया। गांव के लोगों का तांता उनके घर लग गया। जानकारी मिलते ही सीओ दीप कुमार पंत भी गांव पहुंचे तथा स्वजन से जानकारी ली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गांव मंगरोला निवासी किसान जगवंश सिंह के परिवार में पत्नी सोमवती के अलावा दो बेटे सुभाष व अशोक कुमार तथा दो बेटी हैं। बड़े बेटे गांव में ही मजदूरी करते हैं। जबकि अशोक कुमार तीन साल पहले डीटीसी में परिचालक के पद पर भर्ती हुए थे। लिहाजा वह पत्नी सोनम तथा बेटी अरोहिज़ काव्या व बेटे आरव के साथ