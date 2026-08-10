जमीन पर बैठकर खाना अब बीती बात! कांवड़ियों की सेवा में आया 'VIP कल्चर', टेबल पर सज रहे गरम हलवा-जलेबी

नवीन वर्मा, मंडी धनौरा (अमरोहा)। आस्था की राह पर बढ़ते शिवभक्तों के स्वागत और सेवा का अंदाज भी समय के साथ बदल रहा है। पहले जहां कांवड़ियों को जमीन पर बैठाकर भोजन कराया जाता था, वहीं अब भंडारों में टेबल लगाकर बड़े आयोजनों की तरह उनकी आवभगत की जा रही है। चाय-कॉफी से लेकर जलेबी, हलवा, पकौड़ी और विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे जा रहे हैं। भंडारों का यह नया स्वरूप शिवभक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

11 अगस्त को महाशिवरात्रि के मद्देनजर हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्त बिजनौर जनपद की सीमा से सटी रसूलपुर पुलिस चौकी होते हुए गजरौला-चांदपुर बाईपास मार्ग से गुजर रहे हैं। महाशिवरात्रि नजदीक आने के साथ कांवड़ियों की संख्या भी बढ़ रही है। धनोरा व बछरायूं क्षेत्र में करीब एक दर्जन स्थानों पर भंडारे लगाए गए हैं। इनमें कई जगह सेवा का अंदाज ‘वीआईपी’ जैसा दिखाई दे रहा है।

बछरायूं क्षेत्र के गांव जोगीपुरा में बुलंदशहर की संस्था शिव कांवड़ सेवा समिति की ओर से हर वर्ष कांवड़ियों के लिए भंडारा लगाया जाता है। यहां टेबल लगाकर शिवभक्तों को भोजन कराया जा रहा है। जलेबी, हलवा, पकौड़ी, चाय-कॉफी समेत विभिन्न व्यंजनों की व्यवस्था की गई है। ट्रस्ट की ओर से भंडारे का पूरा खर्च स्वयं वहन किया जाता है।

उधर, ग्राम छितरा स्थित किसान भवन, चुचैला कलां में ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से भंडारा लगाया है। गोलघर चौराहे पर भी स्थानीय लोगों की ओर से कांवड़ियों की सेवा की जा रही है। भंडारों में धार्मिक भजनों के लिए डीजे लगाए गए हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद शिवभक्त थकान भूलकर भक्ति में झूमते और नाचते नजर आ रहे हैं।