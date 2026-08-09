दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर जीरो ट्रैफिक प्लान: दोनों लेन कांवड़ियों के लिए रिजर्व, गाड़ियां बैन

जागरण संवाददाता, अमरोहा। सावन माह के दूसरे सोमवार व शिवरात्रि के दौरान जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर बढ़ने लगी है। ऐसे में पुलिस जिले में हाईवे पर रविवार दोपहर 12 बजे से जीरो ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया है। यानि हाईवे की दोनों लेन कांवड़ियों के लिए आरक्षित हैं। अब हाईवे पर किसी प्रकार का वाहन का संचालन नहीं होगा।

कांवड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर रविवार से जीरो ट्रैफिक प्लान एसपी लखन सिंह यादव ने बताया कि कांवड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर गुरुवार से हाईवे पर वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर दी गई थी। परंतु अब कांवड़ियों की संख्या बढ़ने पर सभी रूट पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है।