कलयुग के श्रवण कुमार: 85 साल की मां को कांवड़ में बैठाकर पैदल निकले दो भाई, एक तरफ मां... दूसरी तरफ 11 kg गंगाजल

नवीन वर्मा, मंडी धनौरा (अमरोहा)। कलयुग में जहां रिश्तों में अपनापन कम होने की बातें सामने आती रहती हैं, वहीं हापुड़ के दो सगे भाइयों रोहित और रजत ने मातृभक्ति की ऐसी मिसाल पेश की है, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हापुड़ के गांव आलमनगर निवासी रोहित और रजत अपनी 85 वर्षीय मां को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार से गंगाजल लेकर गांव लौट रहे हैं।

मंडी धनौरा से गुजरते समय उनकी कांवड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। दोनों भाइयों की 85 वर्षीय मां की इच्छा थी कि वह हरिद्वार से गंगाजल लाकर अपने गांव स्थित शिव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करें।

अधिक उम्र होने के कारण मां के लिए हरिद्वार तक जाना संभव नहीं था। ऐसे में दोनों बेटों ने मां की इच्छा को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए उसे पूरा करने का संकल्प लिया। रोहित और रजत ने मां को कांवड़ के एक छोर पर बैठाया, जबकि दूसरे छोर पर 11 किलो गंगाजल रखा।

दोनों भाई कांवड़ को कंधे पर उठाकर हरिद्वार से अपने गांव आलमनगर के लिए रवाना हुए। शनिवार को जब दोनों भाई मां को कांवड़ में बैठाकर मंडी धनौरा से गुजरे तो राहगीर उन्हें देखने के लिए रुक गए। लोगों ने दोनों भाइयों की मातृभक्ति की सराहना की।

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