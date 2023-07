Indian Railways : जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस में सवार थे जीएम; चेन पुलिंग कर रोकी ट्रेन- 3 मिनट रुकी रही ट्रेन

अचानक से ट्रेन रुकने पर रेलवे के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जब इसका मैसेज फ्लैश हुआ ट्रेन में उत्तर रेलवे के जीएम भी सवार हैं तो स्थानीय अधिकारी दौड़ते हुए मौके पर पहुंच गए। ट्रेन तीन मिनट तक रेलवे स्टेशन पर ही रुकी रही। इसके बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। स्टेशन अधीक्षक सरदार सिंह ने बताया कि ट्रेन में उत्तर रेलवे के जीएम सवार थे।

जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस में सवार थे जीएम, चेन पुलिंग कर रोकी ट्रेन, हड़कंप

संवाद सहयोगी, गजरौला : जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस की चेन पुलिंग होने से रेलवे में हड़कंप मच गया। खास बात है कि इस ट्रेन में उत्तर रेलवे के जीएम भी सवार थे। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंच गए। देर रात तक आरपीएफ के माध्यम से इस प्रकरण में रिपोर्ट दर्ज करने की तैयारी की जा रही थी। मामला गुरुवार की रात करीब 8:30 बजे का है। दिल्ली की तरफ से जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस ट्रेन जा रही थी। उसमें उत्तर रेलवे के जीएम शोभन चौधरी भी सवार थे। इसी बीच किसी शरारती तत्व ने स्थानीय रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही ट्रेन की चेन पुलिंग कर दी। अचानक से ट्रेन रुकने पर रेलवे के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जब इसका मैसेज फ्लैश हुआ कि ट्रेन में उत्तर रेलवे के जीएम भी सवार हैं तो स्थानीय अधिकारी दौड़ते हुए मौके पर पहुंच गए। ट्रेन लगभग तीन मिनट तक स्थानीय रेलवे स्टेशन पर ही रुकी रही। इसके बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। स्टेशन अधीक्षक सरदार सिंह ने बताया कि ट्रेन में उत्तर रेलवे के जीएम सवार थे। अचानक से किसी ने चेन पुलिंग कर दी। लगभग तीन मिनट तक ट्रेन रुकी रही। यह ट्रेन गजरौला में नहीं रुकती है। इस मामले में आरपीएफ द्वारा प्राथमिकी की जा रही है।

