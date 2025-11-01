अमरोहा में नाबालिग मंगेतर से युवक ने किया दुष्कर्म, फिर अश्लील वीडियो बनाकर दोस्तों को भेजा

जागरण संवाददाता, अमरोहा। कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ले में नाबालिग मंगेतर से दुष्कर्म और उसकी अश्लील वीडियो को दोस्तों के साथ साझा करने का मामला सामने आया है। पीड़ित के स्वजन की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

नगर कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी मजदूर की 16 साल की बेटी को मुहल्ले के ही एक युवक ने सालभर पहले प्रेमजाल में फंसा लिया था। इसकी जानकारी दोनों के स्वजन को छह महीना पहले हुई। दोनों परिवारों ने रजामंदी से उनका रिश्ता तय कर दिया था।

यह बात तय हुआ थी कि नाबालिग के बालिग होने पर दोनों की शादी कर दी जाएगी। लेकिन रिश्ता होने के बाद प्रेमी ने मंगेतर को मिलने बुलाना शुरू कर दिया। आरोप है कि उसने होटल में बुलाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो भी बना ली।