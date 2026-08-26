हसनपुर: छुट्टी के दिन घर के बाहर खेल रही थी 10 साल की मासूम, अचानक आवारा कुत्ते ने किया हमला
हसनपुर में ईद मिलादुन्नबी की छुट्टी के दिन घर के बाहर खेल रही 10 वर्षीय छात्रा जोगिंद्री पर एक आवारा कुत्ते ने हमला कर घायल कर दिया। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां एंटी रेबीज इंजेक्शन और पट्टी के बाद घर भेज दिया गया।
संवाद सहयोगी, हसनपुर (अमरोहा)। बुधवार सुबह घर के बाहर खेल रही छात्रा जोगिंद्री पर आवारा कुत्ते ने हमला कर नोचकर घायल कर दिया। स्वजन घायल छात्रा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हसनपुर ले गए। चिकित्सक ने एंटी रेबीज का इंजेक्शन एवं पट्टी करने के बाद घर भेज दिया है।
हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव सोहरका निवासी किसान टेकचंद सिंह की 10 वर्षीय पुत्री गांव के स्कूल में कक्षा पांच में पढ़ती है। बुधवार को ईद मिलादुन्नबी का अवकाश होने की वजह से वह स्कूल नहीं गई थी।
सुबह करीब सात बजे बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान आवारा कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। जिसमें वह घायल हो गई। लोगों ने लाठी डंडे लेकर आवारा कुत्ते को गांव से भगाया।
घायल छात्रा को हसनपुर सीएचसी ले गए। चिकित्सा अधीक्षक डाॅ. धुर्वेंद्र सिंह ने बताया कि इंजेक्शन लगवाने के बाद पट्टी करके छात्रा को घर भेज दिया है।
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