हसनपुर: खेत पर सिंचाई करने जा रहे दो भाइयों को पिकअप ने रौंदा, इलाज के दौरान छात्र की मौत

संवाद सहयोगी, हसनपुर (अमरोहा)। संभल हसनपुर मार्ग पर शुक्रवार रात बोलोरो पिकअप की चपेट में आकर घायल हुए बाइक सवार बीएससी के छात्र 21 वर्षीय विवेक कुमार सैनी की दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान शनिवार को मृत्यु हो गई। जबकि, बड़े भाई आशीष का मेरठ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है।

सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव ईसापुर शर्की निवासी छात्र अपने छोटे भाई के साथ 14 अगस्त की रात करीब 12 बजे अपने खेत पर धान की फसल की सिंचाई करने के लिए जा रहे थे। इस दौरान हसनपुर की दिशा से आई बोलोरो पिकअप की चपेट में आकर दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर मेरठ ले जाया गया। विवेक की हालत नाजुक होने पर मेरठ से दिल्ली रेफर कर दिया।