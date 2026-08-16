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हसनपुर: खेत पर सिंचाई करने जा रहे दो भाइयों को पिकअप ने रौंदा, इलाज के दौरान छात्र की मौत

By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Sun, 16 Aug 2026 01:26 PM (IST)

हसनपुर-संभल मार्ग पर पिकअप की चपेट में आने से घायल हुए बीएससी छात्र विवेक कुमार सैनी की दिल्ली में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। वह अपने भाई के साथ धान की सिंचाई करने जा रहे थे, जबकि घायल बड़े भाई का मेरठ में इलाज चल रहा है।

मृतक विवेक कुमार सैनी का फाइल फोटो

मृतक विवेक कुमार सैनी का फाइल फोटो

HighLights

  1. शुक्रवार रात फसल की सिंचाई करने जाते समय वाहन की चपेट में आकर घायल हुए थे दो भाई

संवाद सहयोगी, हसनपुर (अमरोहा)। संभल हसनपुर मार्ग पर शुक्रवार रात बोलोरो पिकअप की चपेट में आकर घायल हुए बाइक सवार बीएससी के छात्र 21 वर्षीय विवेक कुमार सैनी की दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान शनिवार को मृत्यु हो गई। जबकि, बड़े भाई आशीष का मेरठ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है।

सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव ईसापुर शर्की निवासी छात्र अपने छोटे भाई के साथ 14 अगस्त की रात करीब 12 बजे अपने खेत पर धान की फसल की सिंचाई करने के लिए जा रहे थे।

इस दौरान हसनपुर की दिशा से आई बोलोरो पिकअप की चपेट में आकर दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर मेरठ ले जाया गया। विवेक की हालत नाजुक होने पर मेरठ से दिल्ली रेफर कर दिया।

दिल्ली में इलाज के दौरान शनिवार सुबह उनकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचने पर लोगों की आंखें नम हो गईं। गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया है। वह दो भाइयों में बड़े थे।

जवान बेटे की मृत्यु पर मां सरोज देवी का रो-रो कर बुरा हाल है। प्रभारी निरीक्षक संजय प्रताप सिंह ने बताया कि सड़क हादसे में घायल हुए युवक की दिल्ली में मृत्यु हुई है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

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