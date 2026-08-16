अवैध खनन के 15 फीट गहरे गड्ढे में मिला मजदूर का शव, पास मिले मोबाइल और बाइक से गहराया हत्या का रहस्य

संवाद सहयोगी, हसनपुर (अमरोहा)। गांव रूद्रपुर निवासी 35 वर्षीय मजदूर जगत सिंह का शव गांव से पांच सौ मीटर दूर एक किसान के खेत में अवैध खनन के करीब 15 फिट गहरे गड्ढे में भरे बारिश के पानी में उतराता मिला। पत्नी हत्या करने का आरोप लगा रही है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।

कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी मजदूर की पत्नी बबीता शनिवार को अपने बच्चों के साथ हरियाली तीज मनाने के लिए अपने मायके चली गई थीं। बताया जा रहा है कि पति शनिवार शाम से गायब थे। रविवार को खेतों पर काम करने गए लोगों ने गांव निवासी एक किसान के खेत में अवैध रूप से खनन करके किए गए गहरे गड्ढे में भरे पानी में शव उतराता देखकर पुलिस को सूचना दी।

मजदूर की मौत की सूचना मिलने पर रूद्रपुर तथा आसपास के गांवों के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। खास बात यह है कि मृतक का मोबाइल, कपड़े, फावड़ा व खुरपा गड्ढे के नजदीक तथा बाइक कुछ दूर के फासले पर खड़ी मिली है।

सीओ पंकज कुमार त्यागी, प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी तथा सैदनगली के थाना प्रभारी संजय प्रताप सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने शव कब्जे में करके पोस्टमार्टम को भेज दिया है।

उधर पत्नी बबीता देवी ने पति की हत्या करने का आरोप लगाया है। मजदूर ने अपने पीछे पत्नी के अलावा दो बेटे व एक बेटी को छोड़ा है। सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि युवक की मौत के मामले में जांच चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर अगली कार्रवाई की जाएगी।

हत्या की गई या फिर डूबकर दी जान जंगल में अवैध खनन के गड्ढे में मजदूर का शव उतराता मिलने के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अधिकतर लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं, तो पानी में डूबकर आत्महत्या के बिंदु को भी पुलिस अपनी जांच में शामिल कर रही है। हालांकि, खेत में जिस तरह का गड्ढा बना हुआ है उसमें स्वयं घुसकर नहाने के चांस कम दिखाई दे रहे हैं।