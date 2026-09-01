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आदमपुर में अवैध खनन रोकने पहुंचे युवकों पर माफिया का हमला, मध्य रात्रि में जमकर चले लात-घूंसे, Video Viral

By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Tue, 01 Sep 2026 05:19 PM (IST)

आदमपुर क्षेत्र में अवैध खनन रोकने गए युवकों और खनन माफिया के बीच सोमवार रात जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो ...और पढ़ें

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  1. सोमवार मध्य रात्रि का मामला, मारपीट की वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित

संवाद सहयोगी, हसनपुर (अमरोहा)। आदमपुर थाना क्षेत्र में अवैध खनन का धंधा जोरों पर चल रहा है। गुरैठा खादर गांव में रात में अवैध खनन करके मिट्टी को एक जगह एकत्र कर दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद ले जाकर महंगे दामों में बेचने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि क्षेत्र के ढवारसी गांव में अवैध खनन रोकने आए युवकों ने पहले खनन माफिया को पीट दिया।

इसके बाद खनन माफियों ने युवकों क साथ मारपीट की। मध्य रात्रि में दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट की वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही है। क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से अवैध खनन का धंधा तेजी से जोर पकड़ रहा है।

सोमवार रात ढवारसी गांव के जंगल में पड़ोसी गांव के खनन माफिया लोडर मशीन चलाकर ट्रैक्टर ट्रालियों के माध्यम से अवैध रूप से खनन कर रहे थे। इस दौरान ढवारसी और कासमपुर के कुछ नवयुवक एकत्र होकर अवैध खनन को रोकने के लिए रात में ही मौके पर पहुंच गए।

जहां युवकों ने पहले खनन माफिया को पीट दिया। बाद में खनन माफिया ने ट्रैक्टर चालकों की मदद से नोक झोक करते हुए युवकों के साथ मारपीट की। मारपीट और नोकझोंक की वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित की गई है।

उल्लेखनीय है कि 24 अगस्त की रात को मुखबिर की सूचना पर जिला खनन अधिकारी कुंवर बहादुर सिंह ने आदमपुर थाना क्षेत्र के गुरैठा खादर गांव में अवैध खनन करके ले जाते हुए ट्रक के कीचड़ में फंसने से मौके पर पहुंचकर पकड़ लिया था।

उन्होंने ट्रक और लोडर मशीन को दढ़ियाल पुलिस चौकी ले जाकर सीज कर दिया था। सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि अवैध खनन कर रहे लोगों में मारपीट होने का मामला संज्ञान में नहीं है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

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