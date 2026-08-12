Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
    News

    बावनखेड़ी नरसंहार की दोषी शबनम की चचेरी भाभी की दर्दनाक मौत, जर्जर मकान गिरने से हुआ हादसा

    By Asif Ali Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 08:17 PM (IST)

    हसनपुर के ताहरपुर गांव में जर्जर मकान गिरने से शबीना की मौत हो गई, जबकि उनके तीन बच्चे घायल हो गए। शबीना बावनखेड़ी नरसंहार की दोषी शबनम की चचेरी भाभी ...और पढ़ें

    हसनपुर के ताहरपुर गांव में गिरा गुलबहार का मकान और इनसेट में मृतक शबीना का फाइल फोटो

    हसनपुर के ताहरपुर गांव में गिरा गुलबहार का मकान और इनसेट में मृतक शबीना का फाइल फोटो

    HighLights

    1. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा, घायल बच्चों का चल रहा है इलाज

    संवाद सहयोगी, हसनपुर (अमरोहा)। जर्जर मकान गिरने से मलबे में दबकर शबीना की मौत हो गई तथा उसके दो बेटे व एक बेटी घायल हो गए। ग्रामीणों ने मलबा हटा कर मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला। महिला की मौत से परिवार में चीत्कार मचा है। मृतका बावनखेड़ी नरसंहार की दोषी शबनम की चचेरी भाभी है।

    हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव ताहरपुर निवासी मास्टर शौकत अली अपना पुश्तैनी मकान अपने चचेरे भाई अफसर अली को बेचकर बावनखेड़ी गांव में आकर बस गए थे। उक्त मकान में अफसर अली के बेटे गुलबहार अपनी पत्नी शबीना और तीन बच्चों रजा 11 वर्ष, अजहर सात वर्ष और बेटी आलिया पांच वर्ष के साथ रह रहे थे।

    मकान काफी पुराना होने की वजह से काफी जर्जर हो चुका था। बुधवार सुबह करीब सात बजे जर्जर मकान का बरामदा भर भराकर गिर गया। मकान गिरने की आवाज होने पर आस पड़ोस के लोगों ने मौके पर पहुंचकर मलवे में दबे परिवार को बाहर निकाला। लेकिन, शबीना 30 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई।

    तीनों बच्चे घायल हो गए। जिनमें सात वर्षीय बेटा अजहर गंभीर रूप से घायल हो गया। मकान ढहने की सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी एवं अपराध निरीक्षक अमरपाल सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए।

    खबरें और भी

    उन्होंने महिला के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। उधर राजस्व टीम भी मौके पर पहुंच गई है। एसडीएम हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद के लिए रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। दैवीय आपदा कोष से चार लाख रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी।

    मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण कर रहे गुलबहार

    ताहरपुर गांव में जिस जर्जर मकान के गिरने से मलवे में दबकर महिला शबीना की मृत्यु हुई है। उसके पति गुलबहार गांव में मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर होने की वजह से जर्जर मकान की वह मरम्मत नहीं कर सके थे। मां की मृत्यु होने से छोटे-छोटे तीन बच्चों का रो-रो कर बुरा हाल है।

    हसनपुर में मकान गिरने की छह दिन में दूसरी घटना

    छह अगस्त को हसनपुर तहसील क्षेत्र के ताजपुर डूंगर गांवमें निर्माणाधीन मकान गिरने से दो वर्षीय मासूम बच्चे समेत तीन लोगों की मौत की घटना को लोग अभी भूले भी नहीं थे कि बुधवार को ताहरपुर में मजदूर गुल बहार का मकान गिरने से उनकी पत्नी श की जान चली गई। छह दिन के अंतराल में मकान गिरने की दो घटनाओं में चार की मौत होने से लोग हैरत में हैं।

    यह भी पढ़ें- अमरोहा नगर पालिका की बढ़ी मुश्किलें: 12 करोड़ वसूली का टारगेट, 30 हजार संपत्तियां अभी भी टैक्स से बाहर