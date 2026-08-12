बावनखेड़ी नरसंहार की दोषी शबनम की चचेरी भाभी की दर्दनाक मौत, जर्जर मकान गिरने से हुआ हादसा

संवाद सहयोगी, हसनपुर (अमरोहा)। जर्जर मकान गिरने से मलबे में दबकर शबीना की मौत हो गई तथा उसके दो बेटे व एक बेटी घायल हो गए। ग्रामीणों ने मलबा हटा कर मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला। महिला की मौत से परिवार में चीत्कार मचा है। मृतका बावनखेड़ी नरसंहार की दोषी शबनम की चचेरी भाभी है।

हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव ताहरपुर निवासी मास्टर शौकत अली अपना पुश्तैनी मकान अपने चचेरे भाई अफसर अली को बेचकर बावनखेड़ी गांव में आकर बस गए थे। उक्त मकान में अफसर अली के बेटे गुलबहार अपनी पत्नी शबीना और तीन बच्चों रजा 11 वर्ष, अजहर सात वर्ष और बेटी आलिया पांच वर्ष के साथ रह रहे थे।

मकान काफी पुराना होने की वजह से काफी जर्जर हो चुका था। बुधवार सुबह करीब सात बजे जर्जर मकान का बरामदा भर भराकर गिर गया। मकान गिरने की आवाज होने पर आस पड़ोस के लोगों ने मौके पर पहुंचकर मलवे में दबे परिवार को बाहर निकाला। लेकिन, शबीना 30 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई।

तीनों बच्चे घायल हो गए। जिनमें सात वर्षीय बेटा अजहर गंभीर रूप से घायल हो गया। मकान ढहने की सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी एवं अपराध निरीक्षक अमरपाल सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए।

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उन्होंने महिला के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। उधर राजस्व टीम भी मौके पर पहुंच गई है। एसडीएम हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद के लिए रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। दैवीय आपदा कोष से चार लाख रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी।

मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण कर रहे गुलबहार ताहरपुर गांव में जिस जर्जर मकान के गिरने से मलवे में दबकर महिला शबीना की मृत्यु हुई है। उसके पति गुलबहार गांव में मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर होने की वजह से जर्जर मकान की वह मरम्मत नहीं कर सके थे। मां की मृत्यु होने से छोटे-छोटे तीन बच्चों का रो-रो कर बुरा हाल है।