जब घुड़सवार पुलिस ने घेरा, तो गंगा मैया ने बचाई जान: 1941 के इस बड़े सत्याग्रह की रोंगटे खड़े करने वाली कहानी

राशिद चौधरी, हसनपुर (अमरोहा)। आजादी की लड़ाई में हसनपुर तहसील क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का संघर्ष और साहस आज भी लोगों की जुबां पर है। अंग्रेजों से बचने के लिए स्वतंत्रता सेनानी मां गंगा की शरण लेते थे। घुड़सवार अंग्रेज पुलिस के पहुंचते ही स्वतंत्रता सेनानी गंगा में छलांग लगा देते थे।

अंग्रेज तैरना नहीं जानते थे, जबकि स्वतंत्रता सेनानी गंगा में तैरने में माहिर थे। गंगा की धारा और टापू उनके लिए सुरक्षित ठिकाने बन जाते थे। तहसील क्षेत्र का सबसे बड़ा सत्याग्रह वर्ष 1941 में जेठ दशहरा के दिन सिरसा-पौरारा के गंगा घाट पर लगे मेले में हुआ था।

उझारी, ढवारसी, हसनपुर, दढ़ियाल, गंगेश्वरी और आदमपुर समेत आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मेले में पहुंचे थे। हजारों लोगों की भीड़ जुटी थी। मुरादाबाद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दाऊ दयाल खन्ना भी सत्याग्रह में शामिल हुए थे।

गंगा मेले में सत्याग्रह होने की सूचना अंग्रेज अधिकारियों को मिली तो पुलिस बल के साथ घुड़सवार जवान मौके पर पहुंच गए। अंग्रेजों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए घोड़े दौड़ा दिए। कई लोग चोटिल हुए, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों ने हिम्मत नहीं हारी।

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अंग्रेज पुलिस से बचने के लिए वे गंगा में कूद गए और तैरते हुए सुरक्षित स्थानों तक पहुंच गए। बुजुर्गों के मुताबिक जब भी स्वतंत्रता सेनानियों पर संकट आया, मां गंगा ने उन्हें आंचल में छिपाकर अंग्रेजों से बचाया। गंगा के बीच बने टापू भी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए शरणस्थली रहे।

स्वतंत्रता सेनानी पृथी सिंह ने ठुकरा दिया था डीएसपी का पद गंगेश्वरी क्षेत्र के पृथी सिंह त्यागी और उनके छोटे भाई मुनिदेव त्यागी ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। मेरठ से पढ़ाई छोड़कर लौटे पृथी सिंह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन में कूद पड़े।

वह जनपद मुरादाबाद के प्रथम सत्याग्रही जत्थे में शामिल हुए और बाद में स्वतंत्रता सेनानियों के प्रमुख नेताओं में गिने जाने लगे। अंग्रेजों ने क्रांति का रास्ता छोड़ने के बदले उन्हें डीएसपी का पद देने का लालच दिया। मगर, पृथी सिंह ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। देश को आजाद कराने का संकल्प उनके लिए सरकारी पद से कहीं बड़ा था। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को और गति देने का काम किया। बोले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्वजन आजादी की लड़ाई में गंगेश्वरी गांव के स्वतंत्रता सेनानियों का बड़ा योगदान रहा है। गंगेश्वरी गांव के शिव मंदिर में स्वतंत्रता सेनानियों की पंचायत हुआ करती थीं। अंग्रेजों के पीछा करने पर स्वतंत्रता सेनानी गंगा में छलांग लगाकर टापू में पहुंच जाते थे। - योगेंद्र त्यागी सभापति, स्वतंत्रता सेनानी राजेश्वर त्यागी के पुत्र।

देश की आजादी में अनेकों वीरों का अपना सर्वस्व न्योछावर कर बलिदान दिया है। हम सभी लोगों को आजादी की कद्र करती चाहिए। हसनपुर तहसील क्षेत्र के 50 से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए उन्हें छक्के छुड़ाने का काम किया था। - विकास चंद्र गर्ग, सेवानिवृत्त बैंक प्रबंधक, स्वतंत्रता सेनानी बाबू रामौतार अग्रवाल के पुत्र।

हमारे ताऊ पृथी सिंह त्यागी एवं पिता मुनिदेव त्यागी ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। ताऊ पृथी सिंह को अंग्रेजों ने डीएसपी बनाने का लालच देकर क्रांति का रास्ता छोड़ने को कहा था। लेकिन, अंग्रेजों का प्रस्ताव उन्होंने ठुकरा दिया था। - महेश चंद त्यागी, स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र।