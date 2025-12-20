अमरोहा में GST चोरी के मामले में आठ फर्मों का रजिस्ट्रेशन रद, 22.16 करोड़ रुपये की कर चुके हैं हेराफेरी

जागरण संवाददाता, अमरोहा। भले ही अभी पुलिस ने करोड़ों की जीएसटी चोरी के मामले में प्राथमिकी दर्ज न की हो लेकिन, विभागीय जांच में फर्मों के चौंकाने वाले रहस्य खुलकर सामने आए हैं। फर्म मालिकों ने कोई इनवर्ड सप्लाई प्राप्त नहीं की है और न ही जीएसटी जमा किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आपूर्तिकर्ता फर्मों से हमसाज होकर माल का भौतिक परिवहन/हस्तानांतरण किए बिना बोगस आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) क्लेम कर राजस्व को क्षति पहुंचाई। प्रपत्रों के सहारे फर्म मालिकों ने करोड़ों का व्यापार किया। बहरहाल, विभाग ने जीएसटी चोरी में फंसी सभी आठ फर्मों के पंजीकरण निरस्त कर दिए हैं।



स्क्रैप व लकड़ी के व्यापार के लिए फर्म बनाकर लोगों ने 22.16 करोड़ से अधिक की जीएसटी चोरी कर सरकार को राजस्व का चूना लगा दिया। फर्म की जांच की गई तो मौके पर कुछ नहीं मिला। फर्म मालिकों के मोबाइल नंबर भी बंद पाए गए।

पड़ताल के दौरान यह भी पता चला कि फर्म ने कोई इनवर्ड सप्लाई प्राप्त नहीं की है और न ही जीएसटी जमा की है। इसके बावजूद उनके द्वारा प्रपत्रों पर करोड़ों रुपये का व्यापार किया गया है। केवल बिलों का आदान प्रदान करते हुए आईटीसी क्लेम व पास आन की गई है। जबकि, माल का वास्तविक संचरण नहीं किया गया है।

जांच के दौरान किसी भी फर्म मालिक को आस-पड़ोस के लोगों ने नहीं पहचाना। न ही फर्म की मौजूदगी की कोई जानकारी उपलब्ध कराई। सिर्फ प्रपत्रों में व्यापार प्रदर्शित करते हुए बोगस आईटीसी पासआन करते हुए राजस्व को हानि पहुंचाई।

जांच के बाद इन फर्मों के पंजीकरण निरस्त किए फर्म केवी कोन इंटरप्राइजेज, फर्म सर्वश्री जेनटैक्स इंपैक्स, फर्म सर्वश्री वुड वर्ड, सर्वश्री यूनिवर्सल मेटल्स, सर्वश्री वुड वर्ड, सर्वश्री अनमोल ट्रेडर्स, सर्वश्री नेशनल ट्रेडर्स नाम, सर्वश्री शिव ट्रेडिंग कंपनी। यह होता है आईटीसी आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, मैकेनिज्म जीएसटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड बिजनेस के लिए उपलब्ध एक लाभ है। जिसमें निर्माता, सप्लायर, ई-कामर्स आपरेटर और कानून निर्दिष्ट अन्य कंपनियां शामिल हैं। यह उन्हें अपनी खरीददारी पर भुगतान किए गए टैक्स के लिए रिफंड का क्लेम करने की अनुमति देता है। इससे उनकी टैक्स देयता कम हो जाती है।