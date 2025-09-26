UP में बरात चढ़त के दौरान दूल्हे पर हमला, जांच में जुटी पुलिस

सैदनगली थाना क्षेत्र के सोहत गांव में बरात चढ़त के दौरान 10-12 नकाबपोश युवकों ने दूल्हे पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। दूल्हा बग्गी पर सवार था जब हमलावरों ने उस पर लोहे के कड़ों से हमला किया। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, हसनपुर। बरात चढ़त के दौरान नकाबपोश 10-12 अज्ञात युवकों ने बग्गी पर बैठे दूल्हे पर हमला कर दिया। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हमला करके आरोपित बाइकों फरार हो गए। बरातियों ने काफी दूर तक उनका पीछा किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान गांव में अफरा-तफरी मच गई और हंगामे का माहौल हो गया। सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव सोहत निवासी रामपाल सिंह की बेटी अलका की बरात गुरुवार को दोपहर बाद इसी थाना क्षेत्र के गांव तरारा से आई थी। खाना खाने के बाद बरात की चढ़त हो रही थी।

सायं करीब 5:30 बजे बरात दूल्हा आकाश बग्गी पर बैठा था। बरात की चढ़त करीब आधा सफर कर चुकी थी। इसी दौरान बाइकों पर सवार 10-12 अज्ञात युवक वहां पहुंच गए और फिल्मी स्टाइल में बग्गी पर चढ़कर दूल्हे पर हमला कर दिया।

दूल्हे के सिर में लोहे के कड़े मारकर लहूलुहान कर दिया। बराती कुछ समझ पाते इससे पहले ही आरोपित बाइक लेकर फरार हो गए। हालांकि, बराती और गांव के लोगों ने काफी दूर तक आरोपितों का पीछा भी किया लेकिन, कोई सफलता नहीं मिली।

मामला रंजिश का बताया जा रहा है। दूल्हे के पिता वीर सिंह का कहना है कि बुधवार रात को उनके बेटे को गांव के ही एक युवक ने धमकी दी थी कि तुम्हारी बरात को नहीं चढ़ने देंगे। पुलिस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर भी देख रही है।