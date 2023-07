Amroha News: दुबई में हुए हादसे में दो सगे भाइयों की मौत, शव भारत लाए जाने से पहले सदमे में दादी ने तोड़ा दम

बेटों का आखिरी दीदार करने के लिए स्वजन की आंखे पथरा चुकी हैं। वहीं दोनों पौत्र के आखिरी दीदार की आस में सदमे के चलते उनकी दादी मेहर जहां की मौत भी हो गई। सोमवार रात को अचानक उनकी तबियत खराब हुई थी। स्वजन उन्हें निजी अस्पताल ले गए थे। जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे को छह दिन बीत चुके हैं।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। जागरण

जागरण संवाददाता, अमरोहा: दुबई में सड़क हादसे में मृतक दो सगे भाइयों के सदमे में उनकी दादी की मौत हो गई। सोमवार रात हालत बिगड़ने पर स्वजन ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। मंगलवार दोपहर मृतका को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। वहीं दोनों भाइयों के शव बुधवार को अमरोहा लाए जाएंगे। नगर कोतवाली के मुहल्ला दानिशमंदान माया धर्मकांटा निवासी लईक अहमद के बेटे सरफराज व शाहनवाज दुबई में नौकरी करते थे। सरफराज मकैनिक था तो शाहनवाज एक रेस्टोरेंट में एकाउंटेंट था। बुधवार को दुबई में ईद की नमाज पढ़ कर दोनों भाई दोस्तों के साथ पड़ोसी देश ओमान में घूमने गए थे। वापस लौटते समय गुरुवार को उनकी कार हादसे का शिकार हो गई थी। जिसमें सगे भाई शाहनवाज व सरफराज की मौत हो गई थी। दो बेटों की मौत की सूचना मिलने पर स्वजन में कोहराम मचा हुआ है। स्वजन ने दुबई में गैराज व रेस्टोरेंट के स्वामियों से संपर्क किया था। साथ ही दुबई स्थित भारतीय दूतावास से भी लगातार संपर्क में थे। अब हादसे को छह दिन बीत चुके हैं। दोनों भाइयों के शव अभी घर नहीं लाए जा सके हैं। बेटों का आखिरी दीदार करने के लिए स्वजन की आंखे पथरा चुकी हैं। वहीं दोनों पौत्र के आखिरी दीदार की आस में सदमे के चलते उनकी दादी मेहर जहां की मौत भी हो गई। सोमवार रात को अचानक उनकी तबियत खराब हुई थी। स्वजन उन्हें निजी अस्पताल ले गए थे। जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। परिवार के अफसर अली ने बताया कि मृतका मेहर जहां को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। दोनों भाइयों के शव बुधवार को घर लाए जाएंगे।

Edited By: Nitesh Srivastava