अमरोहा में बारिश के बाद धंसी गंगा एक्सप्रेसवे की सड़क, वीडियो हुआ वायरल

जागरण संवाददाता, अमरोहा। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले 594 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल 2026 को हरदोई से किया था। हसनपुर तहसील क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर बारिश के बाद गंगा एक्सप्रेसवे की सड़क धंसने की सूचना मिलते ही अधिकारियों में हलचल मच गई।

कर्मचारी तत्काल मौके पर पहुंचे और यातायात को नियंत्रित करते हुए लाउडस्पीकर के माध्यम से वाहन चालकों से गति कम करने और सतर्क होकर निकलने की अपील करते रहे। हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव फैयाजनगर और सहदरा मिलक के बीच बारिश के बाद गंगा एक्सप्रेसवे के एक हिस्से में अचानक सड़क धंस गई। सड़क में गड्ढा होने से वहां से गुजरने वाले वाहनों के लिए हादसे का खतरा पैदा हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक्सप्रेसवे कर्मचारियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मरम्मत का काम शुरू कराया।

वीडियो वायरल होने के बाद सड़क धंसने की घटना चर्चा में आई जेसीबी की मदद से धंसी सड़क को दुरुस्त करने का कार्य शुरू किया गया। करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सड़क की मरम्मत कर उसे यातायात के लिए सुरक्षित कर दिया गया। गनीमत रही कि सड़क धंसने के दौरान कोई वाहन इसकी चपेट में नहीं आया और बड़ा हादसा होने से टल गया।

सड़क धंसने की जानकारी मिलने पर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। हालांकि, सुरक्षा के मद्देनजर लोगों को एक्सप्रेसवे पर चढ़ने नहीं दिया गया। मरम्मत कार्य के दौरान किसी व्यक्ति ने दूर से ही जेसीबी द्वारा सड़क की मरम्मत किए जाने का वीडियो बना लिया। जिसे बाद में इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया गया। वीडियो प्रसारित होने के बाद सड़क धंसने की घटना चर्चा में आ गई।