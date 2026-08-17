अमरोहा: गंगा एक्सप्रेसवे पर बारिश के बाद धंसी सड़क की मरम्मत पूरी, सुरक्षित हुआ सफर

संवाद सहयोगी, हसनपुर (अमरोहा)। तहसील क्षेत्र में 14 अगस्त को बारिश के बाद फैयाजनगर और सहदरा मिलक के बीच पुलिया के समीप सड़क धसने से बड़ा हादसा होने से बच गया था। हालांकि, निर्माता कंपनी के कर्मचारियों ने समय रहते गंगा एक्सप्रेसवे पर पहुंचकर धंसी हुई सड़क को दुरुस्त कर लिया था।

सोमवार को दैनिक जागरण की टीम ने हसनपुर तहसील क्षेत्र में 23.6 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर घूमकर पड़ताल की। लेकिन, अन्य सभी स्थानों पर गंगा एक्सप्रेसवे पूरी तरह से सुरक्षित दिखाई दिया। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण निर्माता कंपनी आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर और अडानी इंटरप्राइजेज ने 36,230 करोड़ की लागत से हुआ था। हसनपुर तहसील क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण 18 दिसंबर 2021 को शुरू हुआ था।

28 अप्रैल 2026 तक निर्माण कार्य पूरा किया गया था। 29 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई से गंगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया था। इसके बाद से गंगा एक्सप्रेसवे पर 24 घंटे वाहन दौड़ रहे हैं। 14 अगस्त 2026 को क्षेत्र में भारी बारिश होने पर दोपहर के समय गंगा एक्सप्रेसवे की लगभग 20 मीटर सड़क धंसने पर निर्माण कंपनी के कर्मचारी और अधिकारियों ने आनन-फानन में धंसी हुई सड़क की मरम्मत करके स्थिति को नियंत्रण में कर लिया था।

हालांकि, निर्माण कार्य के बाद पहली बारिश में ही गंगा एक्सप्रेसवे की सड़क धंसने पर लोग सड़क की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। एसडीएम हिमांशु उपाध्याय का कहना है कि अधिक बारिश होने के बाद फैयाज नगर और शाहदरा मिलक के बीच थोड़ी सी सड़क धंस गई थी। कंपनी के कर्मचारी और अधिकारियों ने तत्काल सड़क की मरम्मत करके यातायात को सुचारु कर दिया है।