29 अप्रैल को हुआ था लोकार्पण और बारिश में धंस गया गंगा एक्सप्रेसवे, उठने लगे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल

संवाद सूत्र, ढवारसी/हसनपुर (अमरोहा)। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा शुक्रवार दोपहर करीब डेढ़ बजे बारिश के बाद हसनपुर तहसील क्षेत्र में फैयाजनगर और सहदरा मिलक गांव के बीच धंस गया। इससे वहां से गुजरने वाले वाहनों के लिए खतरा पैदा हो गया।

सड़क धंसने की सूचना मिलते ही एक्सप्रेसवे के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और यातायात को नियंत्रित किया। लाउडस्पीकर के माध्यम से वाहन चालकों से गति कम रखने और सावधानी से गुजरने की अपील की गई। इसके बाद बैकहो लोडर(बुलडोजर) की मदद से क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत शुरू कराई गई।

करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद सड़क को दुरुस्त कराया गया। सुरक्षा के लिहाज से मरम्मत के बाद भी दोनों प्रभावित लेन पर यातायात शुरू नहीं किया गया है। वहां डिवाइडर लगाकर दोनों लेन को बंद रखा गया है और फिलहाल वाहनों का आवागमन एक लेन से कराया जा रहा है।

कर्मचारियों की निगरानी में यातायात संचालित किया जा रहा है। घटना के दौरान कोई वाहन सड़क धंसने की चपेट में नहीं आया। आसपास के लोगों को भी सुरक्षा कारणों से एक्सप्रेसवे पर जाने से रोक दिया गया। इसी बीच किसी व्यक्ति ने दूर से बैकहो लोडर से सड़क की मरम्मत का वीडियो बना लिया, जो बाद में इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया।वीडियो सामने आने के बाद एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता को लेकर लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है।

बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 29 अप्रैल 2026 को हरदोई में किया था। 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद मेरठ से प्रयागराज के बीच आवागमन आसान हुआ है। सावन यात्रा के चलते इन दिनों एक्सप्रेसवे पर वाहनों का दबाव भी बना हुआ है।

रात में धंसती सड़क तो बढ़ सकता था खतरा स्थानीय लोगों का कहना है कि गनीमत रही कि बारिश के बाद सड़क दिन के समय धंसी। दिन में घटना का पता चलने के कारण कर्मचारी तत्काल मौके पर पहुंच गए और मरम्मत कार्य शुरू हो सका।