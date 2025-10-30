संवाद सूत्र, मंडी धनौरा। ऑनलाइन ठगी के एक नए मामले में साइबर ठगों ने क्षेत्र के एक युवक को झांसे में लेकर 50 हजार रुपये हड़प लिए। पीड़ित ने साइबर थाना अमरोहा में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।



ग्राम नांदनौर माफी निवासी नेमसिंह पुत्र जग्गन सिंह ने बताया कि 18 अक्तूबर को उनके मोबाइल पर एक व्यक्ति का कॉल आया, जिसने खुद को आरटीओ कार्यालय से जुड़ा अधिकारी बताया। आरोपी ने वाहन से संबंधित योजना का लाभ दिलाने का झांसा देते हुए एक ऐप लिंक भेजा।