    योजना का लाभ द‍िलाने का झांसा देकर भेजा ल‍िंंक, ओपन करते ही अकाउंट से न‍िकल गए 50 हजार रुपये

    By Asif Ali Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 05:14 PM (IST)

    एक व्यक्ति को योजना का लाभ दिलाने का वादा करके धोखेबाजों ने एक लिंक भेजा। जैसे ही उसने लिंक खोला, उसके खाते से 50 हजार रुपये निकल गए। यह साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं का एक और उदाहरण है, जहां धोखेबाज लोगों को ठगने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।

    संवाद सूत्र, मंडी धनौरा। ऑनलाइन ठगी के एक नए मामले में साइबर ठगों ने क्षेत्र के एक युवक को झांसे में लेकर 50 हजार रुपये हड़प लिए। पीड़ित ने साइबर थाना अमरोहा में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।


    ग्राम नांदनौर माफी निवासी नेमसिंह पुत्र जग्गन सिंह ने बताया कि 18 अक्तूबर को उनके मोबाइल पर एक व्यक्ति का कॉल आया, जिसने खुद को आरटीओ कार्यालय से जुड़ा अधिकारी बताया। आरोपी ने वाहन से संबंधित योजना का लाभ दिलाने का झांसा देते हुए एक ऐप लिंक भेजा।

    लिंक खोलते ही मोबाइल में एप डाउनलोड हो गया और कुछ देर बाद उसके बैंक खाते से 50 हजार रुपये की निकासी हो गई। पीड़ित ने बताया कि ठग ने अलग-अलग नंबरों से संपर्क किया व खुद को सरकारी विभाग से जुड़ा बताकर विश्वास दिलाया। घटना का पता चलते ही उसने तुरंत बैंक व पुलिस को सूचना दी। पीड़ित ने साइबर थाना अमरोहा में तहरीर देकर ठगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर धनराशि वापस दिलाने की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।