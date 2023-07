Amroha News : शत्रु संपत्ति की जमीन से काटे पड़े, एसडीएम ने थाने में रखवाई लकड़ी

Amroha News Crime इसकी जानकारी जब जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी को मिली तो उन्होंने एसडीएम को फौरन कार्रवाई के निर्देश दिए। इस पर उपजिलाधिकारी व हल्का लेखपाल लकड़ी लदे वाहन को तलाशने में जुट गए। खेड़ा अपरौला गांव के पास वाहन को लकड़ी समेत पकड़ लिया। इसके बाद उसको थाने में रखवा दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

शत्रु संपत्ति की जमीन से काटे पड़े, एसडीएम ने थाने में रखवाई लकड़ी

Your browser does not support the audio element.

जासं, अमरोहा : नौगावां सादात क्षेत्र में शत्रु संपत्ति की जमीन काटे गए पेड़ों की लकड़ी बिना बताए बेच दी गई। पता चलते ही उपजिलाधिकारी नौगावां सादात सुधीर कुमार सिंह हरकत में आए। लकड़ी को वाहन में लदे हुए पकड़ लिया और फिर थाने में रखवा दी। इस मसले में प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही थी। गांव उस्मापुर में शत्रु संपत्ति है। जिस पर तमाम पेड़ खड़े थे। जिन्हें खातेदारों द्वारा काट लिया गया था। इसका पता चलने के बाद तहसील की टीम ने लकड़ी को खातेदारों से लेकर प्रधान के सुपुर्द कर दिया था। अब प्रधान ने बिना अनुमति के ही उनको बेच दिया। इसकी जानकारी जब जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी को मिली तो उन्होंने एसडीएम को फौरन कार्रवाई के निर्देश दिए। इस पर उपजिलाधिकारी व हल्का लेखपाल लकड़ी लदे वाहन को तलाशने में जुट गए। खेड़ा अपरौला गांव के पास वाहन को लकड़ी समेत पकड़ लिया। इसके बाद उसको थाने में रखवा दिया। डीएम के मुताबिक- मामले में प्रधान के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा गया है।

Edited By: Mohammed Ammar