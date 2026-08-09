अमरोहा: बंदरों के आतंक से छत से गिरे बुजुर्ग की मौत, लोगों ने की कार्रवाई की मांग

जागरण संवाददाता, अमरोहा। मंडी धनौरा क्षेत्र के गांव पेली तगा में बंदरों के झुंड को भगाने के प्रयास में छत से नीचे गिरकर घायल हुए बुजुर्ग किसान रईस अहमद की उपचार के दौरान मौत हो गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है।

गांव पेली तगा निवासी रईस अहमद (60) पशुपालन कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। शनिवार शाम अचानक बंदरों का झुंड उनके घर में घुस आया। बंदरों को भगाने के लिए रईस अहमद छत की ओर चले गए। इसी दौरान बंदरों को भगाने के प्रयास में उनका संतुलन बिगड़ गया और वह छत से नीचे घर के आंगन में जा गिरे।