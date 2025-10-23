Language
    Amroha: अमरोहा में नशे में धुत युवक ने पड़ोसी के घर में घुसकर पिस्टल से की फायरिंग, वीडियो वायरल

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 03:52 PM (IST)

    कस्बा सैदनगली के मुहल्ला धर्मशाला मंदिर में नशे में धुत युवक बाबी शर्मा उर्फ अमित शर्मा ने पड़ोसी लक्ष्मी शर्मा के परिवार से मारपीट की और उनके घर में घुसकर लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग की। घटना में लक्ष्मी के पति राजेश शर्मा बाल-बाल बचे। हंगामे की लाइव वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गई।  

    जागरण संवाददाता, सैदनगली। नशे की हालत में एक युवक ने पड़ोसी परिवार से मारपीट और हंगामा करते हुए उनके घर में घुसकर लाइसेंसी पिस्टल से फायर झोंक दिया। जिसमें पड़ोसी बाल-बाल बचे। उधर, मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला कस्बा सैदनगली के मुहल्ला धर्मशाला मंदिर का है।

    रामलीला मैदान निकट धर्मशाला मंदिर निवासी लक्ष्मी शर्मा का आरोप है, कि बुधवार रात 8:30 बजे पड़ोसी बाबी शर्मा उर्फ अमित शर्मा नशे की हालत में आकर गाली- गलौज कर रहे थे। गाली देने से मना किया तो वह महिला के घर में घुस आए और उनके साथ मारपीट की और लाइसेंस पिस्टल से फायर झोंक दिया। जिसमें पीड़ित महिला के पति राजेश शर्मा बाल-बाल बच्चे।

    बेटियों ने किया बीच-बचाव

    इस दौरान पति राजेश शर्मा, बेटी प्राची और प्रेक्षा ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया तो उनके साथ मारपीट की गई। आरोप है कि मारपीट के दौरान उनकी बेटियों के कपड़े फाड़ दिए गए। पति और बेटियों के चोटें आई हैं। आरोपित बाबी शर्मा उर्फ अमित शर्मा रास्ते से गुजरते समय भी उनकी लड़कियों से अभद्र भाषा का प्रयोग करता है।

    पुलिस ने पीड़ित महिला के तहरीर पर बाबी शर्मा उर्फ अमित शर्मा, उनकी पत्नी वर्षा और बेटी शगुन के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। लक्ष्मी शर्मा और उनकी बेटी प्राची को पुलिस ने मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा है। आरोपित अभी पुलिस पकड़ से दूर हैं। सीओ दीप कुमार पंत ने बताया कि लाइसेंसी पिस्टल से पड़ोसी के घर में घुसकर फायर करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। मामले की वीडियो भी प्रसारित हुई है। जिसकी जांच के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी।