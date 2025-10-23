Amroha: अमरोहा में नशे में धुत युवक ने पड़ोसी के घर में घुसकर पिस्टल से की फायरिंग, वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, सैदनगली। नशे की हालत में एक युवक ने पड़ोसी परिवार से मारपीट और हंगामा करते हुए उनके घर में घुसकर लाइसेंसी पिस्टल से फायर झोंक दिया। जिसमें पड़ोसी बाल-बाल बचे। उधर, मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला कस्बा सैदनगली के मुहल्ला धर्मशाला मंदिर का है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रामलीला मैदान निकट धर्मशाला मंदिर निवासी लक्ष्मी शर्मा का आरोप है, कि बुधवार रात 8:30 बजे पड़ोसी बाबी शर्मा उर्फ अमित शर्मा नशे की हालत में आकर गाली- गलौज कर रहे थे। गाली देने से मना किया तो वह महिला के घर में घुस आए और उनके साथ मारपीट की और लाइसेंस पिस्टल से फायर झोंक दिया। जिसमें पीड़ित महिला के पति राजेश शर्मा बाल-बाल बच्चे।

बेटियों ने किया बीच-बचाव इस दौरान पति राजेश शर्मा, बेटी प्राची और प्रेक्षा ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया तो उनके साथ मारपीट की गई। आरोप है कि मारपीट के दौरान उनकी बेटियों के कपड़े फाड़ दिए गए। पति और बेटियों के चोटें आई हैं। आरोपित बाबी शर्मा उर्फ अमित शर्मा रास्ते से गुजरते समय भी उनकी लड़कियों से अभद्र भाषा का प्रयोग करता है।