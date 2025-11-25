जागरण संवाददाता, अमरोहा। नौगावां सादात थाना क्षेत्र के गांव पंजूसराय सराय निवासी कैलाश ने अपनी बेटी रूबी की शादी 11 मार्च 2016 को डिडौली क्षेत्र के गांव फतेहपुर जिवाई निवासी पवन के साथ की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति ने दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। वह रूबी पर मायके से बुलट और तीन लाख रुपये लाने का दबाव बनाता था। उनके परिवार में तीन बच्चे भी हैं। आरोप है कि 19 सितंबर को पवन ने दहेज की मांग दोहराई और रूबी को मारपीट कर बच्चों समेत घर से निकाल दिया। तभी से मायके में पिता के साथ रह रही है। प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि आरोपित पवन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

नाबालिग को बहला फुसलाकर ले गया युवक गजरौला : थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को दूसरे गांव का युवक बहला फुसलाकर ले गया। पुलिस ने आरोपित के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति दो नवंबर को मजदूरी करने गया था। जबकि उसकी पत्नी खेत पर काम करने गई थी। घर पर उसकी 15 वर्षीय पुत्री अकेली थी।

आरोप है कि थाना नौगावां सादात क्षेत्र के गांव निवासी युवक उसे बहला फुसला कर ले गया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। नंदोई पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप गजरौला: नगर के चौपला चौकी क्षेत्र स्थित एक मुहल्ले निवासी महिला की शादी 16 अप्रैल 2016 को हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही उसके नंदोई ने उस पर बुरी नजर रखनी शुरू कर दी। 24 नवंबर को नंदोई ने महिला के कमरे में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास किया।

पीड़िता ने पति और ननद से इस बारे में बताया तो बजाए उसका समर्थन करने के दोनों ने उसे ही करंट लगाकर जान से मारने का प्रयास किया। किसी को बताने पर महिला को जान से मारने की धमकी दी। महिला का आरोप है कि उसके पति के अमरोहा क्षेत्र की एक महिला से अवैध संबंध भी हैं। जबकि उसका नंदोई भी आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है।