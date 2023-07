प्रेम जाल में फंसाकर किया निकाह, दोस्तों से कराया दुष्कर्म; गर्भवति हुई तो दहेज की मांगकर घर से निकाला बाहर

यह मामला डिडौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाले युवक का आना-जाना मुरादाबाद के थाना हरथला क्षेत्र की एक कालोनी स्थित एक में था। युवक ने परिवार की युवती को प्रेमजाल में फंसा लिया तथा शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना लिए। बाद में युवती ने दबाव डाला तो 15 मई 2022 को निकाह कर लिया तथा अपने गांव ले आया।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। जागरण

संवाद सूत्र, जोया: प्रेम विवाह कर पत्नी को घर ले आया। बाद में युवक के दोस्तों से भी दुष्कर्म किया। अब दहेज की मांग पूरी न करने पर गर्भवती को घर से निकाल दिया। पीड़िता की तहरीर पर पति समेत चार लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह मामला डिडौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाले युवक का आना-जाना मुरादाबाद के थाना हरथला क्षेत्र की एक कालोनी स्थित एक में था। युवक ने परिवार की युवती को प्रेमजाल में फंसा लिया तथा शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना लिए। बाद में युवती ने दबाव डाला तो 15 मई 2022 को निकाह कर लिया तथा अपने गांव ले आया। आरोप है कि प्रेमी से पति बने युवक के दोस्त भी घर आते थे। दो दोस्त व पति के बड़े भाई ने भी विवाहिता के साथ दुष्कर्म किया। जिसकी जानकारी पति को थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। विरोध करने पर मारपीट की गई। अब पति दहेज की मांग करता है। फिलहाल पीड़िता गर्भवती है। तीन दिन पहले उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। सीओ विजय कुमार राणा ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर पति, उसके भाई व दो दोस्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।

