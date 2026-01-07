बच्ची से दरिंदगी का आरोपित पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली; सैदनगली में एसएसआई बाल-बाल बचे

राशिद चौधरी, हसनपुर जागरण। सैदनगली थाना क्षेत्र में साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी करने के 48 वर्षीय आरोपित को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाएं पैर में गोली लगी है। जबकि आरोपित द्वारा की गई फायरिंग में वरिष्ठ उप निरीक्षक दीपक कुमार की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली फंसने से वह घायल होने से बाल बाल बच्चे।

थाना क्षेत्र के गांव एक गांव में ननिहाल में रह रही विवाहिता की साढे तीन साल की बच्ची मंगलवार शाम घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान उसे अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर गांव से करीब 500 मीटर दूर नहर के पास ले गया और उसके साथ दरिंदगी करने के बाद वहीं छोड़कर फरार हो गया।

घरवाले तलाश रहे थे बच्ची देर रात तक बच्ची के घर नहीं पहुंचने पर ग्रामीण तलाश करते हुए मौके पर पहुंच गए और गंभीर हालत में पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया। उधर पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखकर जांच कर रही थी जिसमें एक व्यक्ति बच्ची को ले जाते हुए दिखाई दे गया था। बुधवार सुबह 7:30 बजे बेगपुर मुंडा नहर के पुल पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। इस दौरान बाइक पर बच्ची से दरिंदगी का आरोपित गजेंद्र सिंह निवासी कुंदरकी भूड़ थाना सैदनगली आता हुआ दिखाई दिया।