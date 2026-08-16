अमरोहा: मंगनी से एक दिन पहले युवक की मौत, सड़क हादसे में घायल हुआ भाई
अमरोहा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 22 वर्षीय शावेद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई जावेद गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना जावेद की मंगनी से ठीक एक दिन पहले हुई, जब दोनों भाई ग्रेटर नोएडा से अपने घर लौट रहे थे।
HighLights
अमरोहा में सड़क हादसे में 22 वर्षीय शावेद की मौत।
भाई जावेद की मंगनी से एक दिन पहले हुआ हादसा।
ग्रेटर नोएडा से लौटते समय तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर।
जागरण संवाददाता, अमरोहा। रामपुर के पटवाई थाना क्षेत्र के गांव ठाकुरद्वारा निवासी इस्माईल के परिवार में पत्नी नसरीन के अलावा तीन बेटे और एक बेटी हैं। उनका 22 वर्षीय बड़ा बेटा शावेद और छोटा बेटा जावेद ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-1 स्थित जलपुरा में अपने मामा शमशाद के पास रहकर टाइल्स और लकड़ी का काम करते थे।
शनिवार को जावेद की मंगनी होनी थी। लिहाजा दोनों भाई शुक्रवार देर रात बाइक से घर लौट रहे थे। डिडौली क्षेत्र में राजा जी ढाबे के पास पीछे से तेज गति से आ रही कार ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में शावेद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जावेद घायल हो गया। दोनों भाइयों ने हेलमेट लगा रखा था।