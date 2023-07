Amroha News Crime Update किसान राजन सिंह के आम का बाग है। शुक्रवार देर शाम वह अपने बाग में आम तोड़ रहे थे। इस दौरान बाइकों से 10-12 युवक बाग में पहुंचे और आम का रेट पूछने लगे। बाग स्वामी ने आम का रेट 400 रुपये पेटी बताया। इस पर युवक आम की पेटी 150 रुपये में बिकने की बात कहने लगे।

Amroha : आम के रेट को लेकर हुए विवाद में बाग स्वामी समेत दो को पीटा

संवाद सहयोगी, हसनपुर : आम के रेट को लेकर बाग स्वामी तथा ग्राहकों में मारपीट हो गई। आम खरीदने बाग में पहुंचे लोगों ने भाव महंगा बताने पर बाग स्वामी से मारपीट कर दी। बचाव को आए युवक को भी नहीं बख्शा। मामला कोतवाली क्षेत्र के शेखूपुर झकडी गांव का है। किसान राजन सिंह के आम का बाग है। शुक्रवार देर शाम वह अपने बाग में आम तोड़ रहे थे। इस दौरान बाइकों से 10-12 युवक बाग में पहुंचे और आम का रेट पूछने लगे। बाग स्वामी ने आम का रेट 400 रुपये पेटी बताया। इस पर युवक आम की पेटी 150 रुपये में बिकने की बात कहने लगे। इसी बात पर दोनों पक्षों में तकरार बढ़ गई। कहासुनी के साथ ही मारपीट होने लगी। ग्राहक बनकर गए आरोपित ने बाग स्वामी की डंडों से पिटाई करने लगे। जिसमें बाग स्वामी तथा बचाव को आए धर्मवीर घायल हो गए। घायलों को लेकर स्वजन कोतवाली पहुंचे। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार वर्मा ने बताया कि बाग में भाव को लेकर मारपीट हुई है। मामले की जांच चल रही है।

Edited By: Mohammed Ammar